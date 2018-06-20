​В массовом ДТП в Москве погибли три человека

В результате столкновения нескольких легковых автомобилей 21 июня на Кутузовском проспекте в Москве погибли три человека, ещё двое пострадали.



Информагенства сообщают, что лоб в лоб столкнулись несколько автомобилей, в частности BMW и Kia. Одну из машин буквально разнесло в клочья, водитель просто вылетел из авто. От сильного столкновения машинам оторвало колеса.

На месте происшествия работают полиция, ГИБДД и скорая. Причины аварии выясняются