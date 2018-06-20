|
В массовом ДТП в Москве погибли три человека
В результате столкновения нескольких легковых автомобилей 21 июня на Кутузовском проспекте в Москве погибли три человека, ещё двое пострадали.
Информагенства сообщают, что лоб в лоб столкнулись несколько автомобилей, в частности BMW и Kia. Одну из машин буквально разнесло в клочья, водитель просто вылетел из авто. От сильного столкновения машинам оторвало колеса.
На месте происшествия работают полиция, ГИБДД и скорая. Причины аварии выясняются
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате столкновения нескольких легковых автомобилей 21 июня на Кутузовском проспекте в Москве погибли три человека, ещё двое пострадали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)