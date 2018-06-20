Спасатель погиб при тушении лесного пожара под Жлобином

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатель погиб при тушении лесного пожара в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

«Пожарный ПАСЧ №2 Жлобинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям сержант внутренней службы 20 июня во время работ на месте лесного пожара вблизи д.Лесань потерял сознание. Реанимационные мероприятия проводили спасатели, а также прибывшая бригада скорой медицинской помощи. В 21.29 работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть», — проинформировали в управлении.