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Спасатель погиб при тушении лесного пожара под Жлобином
21.06.2018 — Разное | Петрыкаускiя навiны
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатель погиб при тушении лесного пожара в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
«Пожарный ПАСЧ №2 Жлобинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям сержант внутренней службы 20 июня во время работ на месте лесного пожара вблизи д.Лесань потерял сознание. Реанимационные мероприятия проводили спасатели, а также прибывшая бригада скорой медицинской помощи. В 21.29 работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть», — проинформировали в управлении.
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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатель погиб при тушении лесного пожара в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС. «Пожарный ПАСЧ №2...
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