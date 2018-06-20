

Для обеспечения перевозки пассажиров в период июльских праздников Белорусская железная дорога по согласованию с ПАО «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда №635/461/462 и №461/462 в сообщении Минск — Львов — Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезда будут следовать через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов. Поезд №635/461 из Минска отправится 29 июня в 17.38 и прибудет на станцию Львов 30 июня в 05.32.

Обратно поезд №462 Львов — Минск (тем же маршрутом) отправится из Львова 30 июня в 06.57 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский 30 июня в 21.22.

Поезд №461 Минск — Львов отправится со станции Минск-Пассажирский 1 июля в 17.38 и прибудет на станцию Львов 2 июля в 05.32. В этот же день 2 июля поезд №462 Львов — Минск (тем же маршрутом) отправится со станции Львов в 22.41 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский 3 июля в 11.09.