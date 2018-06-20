В канун Дня Независимости в Гродно наградят лучшие компании Гродненщины





Награждение лауреатов премии Гродненского облисполкома за достижения в области качества и победителей республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2017 году состоится во время торжественного собрания накануне Дня Независимости. Пройдет оно в драмтеатре 29 июня.

В торжественной обстановке заслуженные награды – дипломы и кубки – будут вручены лауреатам премии Гродненского облисполкома за достижения в области качества в 2017 году.



Итоги ежегодного областного конкурса были подведены в начале мая и из 17 конкурсантов в этом году определены 6 лауреатов.



Во время торжественного собрания будет также отмечен труд коллективов еще 18 организаций области – победителей республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2017 года.





Всего на конкурсе были отмечены 26 гродненских товаров и три вида услуг. Так, в номинации «Услуги населению» лауреатами стали три медицинских учреждения области: Гродненский областной клинический перинатальный центр, Гродненская областная клиническая больница и городская поликлиника № 4 в Гродно. На республиканском уровне они продемонстрировали свои достижения последних лет, в том числе в области системного менеджмента, и были особо отмечены комиссией конкурса. А предприятия «Волковысский мясокомбинат», «Красносельскстройматериалы» и «Бел-Пласт Интернэшнл» звание лауреата конкурса завоевали пять и более раз подряд.





Екатерина МОТЕВИЧ.