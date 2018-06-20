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В канун Дня Независимости в Гродно наградят лучшие компании Гродненщины
21.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Награждение лауреатов премии Гродненского
В торжественной обстановке заслуженные награды – дипломы и кубки – будут вручены лауреатам премии Гродненского
Всего на конкурсе были отмечены 26 гродненских товаров и три вида услуг. Так, в номинации «Услуги населению» лауреатами стали три медицинских учреждения области: Гродненский областной клинический перинатальный центр, Гродненская областная клиническая больница и городская поликлиника № 4 в Гродно. На республиканском уровне они продемонстрировали свои достижения последних лет, в том числе в области системного менеджмента, и были особо отмечены комиссией конкурса. А предприятия «Волковысский мясокомбинат», «Красносельскстройматериалы» и «Бел-Пласт Интернэшнл» звание лауреата конкурса завоевали пять и более раз подряд.
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Награждение лауреатов премии Гродненского облисполкома за достижения в области качества и победителей республиканского конкурса «Лучшие товары Республики...
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