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В канун Дня Независимости в Гродно наградят лучшие компании Гродненщины

21.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В канун Дня Независимости в <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a> наградят лучшие компании Гродненщины

Награждение лауреатов премии Гродненского облисполкома за достижения в области качества и победителей республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2017 году состоится во время торжественного собрания накануне Дня Независимости. Пройдет оно в драмтеатре 29 июня.

 

В торжественной обстановке заслуженные награды – дипломы и кубки – будут вручены лауреатам премии Гродненского облисполкома за достижения в области качества в 2017 году. 

Итоги ежегодного областного конкурса были подведены в начале мая и из 17 конкурсантов в этом году определены 6 лауреатов. 

Во время торжественного собрания будет также отмечен труд коллективов еще 18 организаций области – победителей республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2017 года. 

В канун Дня Независимости в Гродно наградят лучшие компании Гродненщины

Всего на конкурсе были отмечены 26 гродненских товаров и три вида услуг. Так, в номинации «Услуги населению» лауреатами стали три медицинских учреждения области: Гродненский областной клинический перинатальный центр, Гродненская областная клиническая больница и городская поликлиника № 4 в Гродно. На республиканском уровне они продемонстрировали свои достижения последних лет, в том числе в области системного менеджмента, и были особо отмечены комиссией конкурса. А предприятия «Волковысский мясокомбинат», «Красносельскстройматериалы» и «Бел-Пласт Интернэшнл» звание лауреата конкурса завоевали пять и более раз подряд. 

В канун Дня Независимости в Гродно наградят лучшие компании Гродненщины

 

Екатерина МОТЕВИЧ.

 

 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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