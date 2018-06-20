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В Петрикове начался суд над виновником ДТП, в котором погибла семья с ребенком
21 июня Петриковский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о ДТП, в котором погибла целая семья, в том числе трехлетний ребенок. На скамье подсудимых — водитель Калинковичского молочного комбината. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек.
Авария
В результате ДТП 56-летний водитель легковушки, его 30-летняя жена и 3-летний ребенок от полученных травм погибли на месте.
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