В Петрикове начался суд над виновником ДТП, в котором погибла семья с ребенком

21 июня Петриковский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о ДТП, в котором погибла целая семья, в том числе трехлетний ребенок. На скамье подсудимых — водитель Калинковичского молочного комбината. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек.

Авария произошла утром 20 ноября, на трассе Н4064 вблизи деревни Фастовичи. 56-летний водитель молоковоза выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Opel.

В результате ДТП 56-летний водитель легковушки, его 30-летняя жена и 3-летний ребенок от полученных травм погибли на месте.