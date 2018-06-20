"Продам кота или меняю на квартиру": россиянин готов с выгодой пристроить Мейн-куна

Житель Ростова-на Дону разместил на онлайн-барахолке Avito объявление: взрослого питомца готов продать или обменять на квартиру, машину. Объявление это обнаружила Lenta.





О коте владелец пишет мало. Это просто кот, оцененный в 1 миллион 250 тысяч российских рублей (около 20,2 тысяч долларов).





«Продам или меняю на жил площадь дом квартира зем участок, или авто с доплатой в любую сторону» — так звучит объявление, орфография сохранена.

Котик обозначен как Мейн-кун. Такие в России стоят в среднем от 7 до 40 тысяч российских рублей (до 650 долларов), но можно отыскать и бесплатного котейку.

Кстати, за 1,25 миллиона в Ростове-на-Дону можно без труда отыскать однушку-новостройку.