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"Продам кота или меняю на квартиру": россиянин готов с выгодой пристроить Мейн-куна
Житель Ростова-на Дону разместил на онлайн-барахолке Avito объявление: взрослого питомца готов продать или обменять на квартиру, машину. Объявление это обнаружила Lenta.
О коте владелец
«Продам или меняю на жил площадь дом квартира зем участок, или авто с доплатой в любую сторону» — так звучит объявление, орфография сохранена.
Котик обозначен как Мейн-кун. Такие в России стоят в среднем от 7 до 40 тысяч российских рублей (до 650 долларов), но можно отыскать и бесплатного котейку.
Кстати, за 1,25 миллиона в Ростове-на-Дону можно без труда отыскать однушку-новостройку.
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