|Все новости
||
|Новости Экономики
||
|Новости Общества
||
|Новости Политики
||
|Разное
||
|ИноСМИ
||
|Новости Спорта
||
|Новости Мира
||
|ЧП
||
|Калейдоскоп
||
|Еще
|Все новости
||
|Flytothesky
||
|Mir24.TV Belarus
||
|БелТА
||
|Ежедневник
||
|БДГ
||
|Tut.by
||
|БT
||
|ОНТ
||
|IT.Tut.by
||
|Bybanner
||
|Аргументы и факты
||
|Еще
|Сейчас
||
|Сегодня
||
|Вчера
||
|За неделю
||
||
|Все газеты
||
|Свободные новости плюс
||
|Республика
||
|Звязда
||
|Народная газета
||
|7 Дней
||
|Знамя Юности
||
|Белорусская Нива
||
|Прессбол
||
|Еще
|
11 июня между деревнями Светиловичи и Столбун на распаханном поле поднялся вихрь
21.06.2018 — Разное | Новости Ветки
Автомобилист, проезжавший мимо, заснял погодное явление на мобильный телефон.
Песчаный вихрь возникает у поверхности земли в малооблачную, жаркую погоду, когда солнце сильно прогревает землю. Обычно вихрь имеет вертикальную ось вращения, а высота колеблется между 10 и 20 метрами. Просуществовать он может от нескольких секунд до двух минут. Несмотря на то, что скорость ветра вокруг может быть слабой, внутри вихря она достигает 8-10 м/с. От смерча и торнадо пылевой вихрь отличается тем, что не связан с облаками.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by