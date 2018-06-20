18 июня на городском стадионе в Ветке состоялась квест–игра «На старте волонтёры»





В ней приняли участие мальчишки и девчонки, которые посещают летние оздоровительные лагеря дневного пребывания из Ветки, Хальча и Старого Села.

На старт вышли 4 команды юных волонтёров. Им предстояло пройти испытания на тематических «станциях»: «Спортивная», «Станция стенгазет», «Медицинская» и «Весёлая». Выполнение заданий требовало от ребят проявить не только знания, силу и сноровку, но и чувство юмора, фантазию.

По итогам квеста третье место разделили между собой отряды «Доблесть» из СШ №1 и отряд «Апельсинки» из Старосельской средней школы. Второе место — у волонтёрского отряда «Забота» из Хальчанской базовой школы. Первое место за ребятами отряда «Росток» гимназии города Ветки.

Организаторами мероприятия выступили сотрудники городской гимназии, районного центра гигиены и эпидемиологии, больницы, центра культуры и народного творчества.

Мероприятие было нацелено в игровой форме донести до учащихся основы здорового образа жизни, направленного на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление организма в целом.