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18 июня на городском стадионе в Ветке состоялась квест–игра «На старте волонтёры»
21.06.2018 — Разное | Новости Ветки
В ней приняли участие мальчишки и девчонки, которые посещают летние оздоровительные лагеря дневного пребывания из Ветки, Хальча и Старого Села.
На старт вышли 4 команды юных волонтёров. Им предстояло пройти испытания на тематических «станциях»: «Спортивная», «Станция стенгазет», «Медицинская» и «Весёлая». Выполнение заданий требовало от ребят проявить не только знания, силу и сноровку, но и чувство юмора, фантазию.
По итогам квеста третье место разделили между собой отряды «Доблесть» из СШ №1 и отряд «Апельсинки» из Старосельской средней школы. Второе место — у волонтёрского отряда «Забота» из Хальчанской базовой школы. Первое место за ребятами отряда «Росток» гимназии города Ветки.
Организаторами мероприятия выступили сотрудники городской гимназии, районного центра гигиены и эпидемиологии, больницы, центра культуры и народного творчества.
Мероприятие было нацелено в игровой форме донести до учащихся основы здорового образа жизни, направленного на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление организма в целом.
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