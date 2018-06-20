Заместитель председателя исполкома Сергей Петрович Кончиц рассказал о том, что ожидает ветковчан и гостей города уже в эту субботу





История Беларуси, России и Украины в контексте пространственно-временного континуума всегда была неразрывна. Как бы ни складывались отношения между этими суверенными в настоящее время державами, народы всегда чувствовали братскую поддержку друг друга. Существенную роль играли общность культурно-исторического и духовного наследия. А в 1975 году межнациональная дружба вылилась в создание памятника «Три сестры», в народе известного как монумент Дружбы. Установлен он на тройном пограничном стыке границ трёх республик. Это место стало излюбленной площадкой украинцев, белорусов и русских, которые в последнюю субботу июня тысячами съезжались на Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство». В нынешнем году фестиваль принимает Ветка. Подробнее о том, что ожидает ветковчан и гостей города уже в эту субботу, в интервью с заместителем председателя исполкома Сергеем Петровичем Кончицем.

— «Славянское единство» родилось на границе трёх республик, и все празднества были сконцентрированы вокруг монумента Дружбы. Каким образом фестиваль оказался в Ветке?

— Концепция фестиваля «Славянское единство», которому в будущем году исполнится 50 лет, заключалась в дружбе без границ. На один день государственная граница между тремя странами-участницами «растворялась». Гости праздника свободно передвигались в приграничной зоне без лишних условностей. Несколько лет назад на политической арене возникла некоторая напряжённость, появились шероховатости в отношениях между Украиной и Россией. Тогда же, чтобы спасти фестиваль, было принято решение изменить формат форума, и уже в 2014 году он переместился в город Климов Брянской области. В 2015 году принимающей стороной выступила Беларусь, а гостей радушно встречал город Лоев. 2016 год — единственный год, когда фестиваля не было. Украина по объективным причинам не смогла пригласить к себе «сестёр». Прошлым летом мы были в Клинцах (Российская Федерация), а этим летом с ответным визитом принимаем гостей у себя. Тем более, нам действительно есть что показать! За последние пару лет город значительно преобразился, появились новые объекты. Забегая наперёд, скажу: они все будут включены в культурно-развлекательную программу.

— Какова роль форума в межнациональном сотрудничестве между братскими народами?

— «Славянское единство», или «Дружба» (ребрендинг «Единства» — прим.) — это, в первую очередь, новые возможности. В форуме принимают участие представители важнейших отраслей экономики, деятели культуры и искусства, молодёжные лидеры, представители православной церкви, политических партий, общественных движений. Всё это в перспективе ведёт к более деловому и предметному сотрудничеству, что, разумеется, очень выгодно всем партнёрским сторонам.

— Мы, как принимающая сторона, какие надежды возлагаем на фестиваль?

— В лице Ветки гости из приграничья, которые впервые приедут в нашу страну, будут знакомиться с Беларусью. И наша основная задача сделать так, чтобы у них возникло желание сюда вернуться. И не единожды. Кроме этого, центральная тема праздника — «Родина — в сердце моём». И в Год малой родины, когда в нашем районе проходит конкурс на определение бренда Ветковщины, нам предстоит как можно лучше представить свои «визитные карточки», чтобы только при упоминании Красной площади или старообрядчества участники форума вспоминали Ветку.

— Из каких городов мы ждём гостей?

— Мы не ставим каких-либо ограничений. Мы одинаково будем рады людям из абсолютно любой точки планеты. Ведь человеческое братство должно быть единым, невзирая на цвет кожи, прописку или язык общения. Известно, что на официальную часть прибудут делегации из всех районов Брянской области. Ждём мы и представителей украинской стороны. Мы надеемся, что на праздник съедется около пяти тысяч человек. Места для веселья хватит всем.

— Какие сюрпризы подготовили организаторы фестиваля?

— Раскрывать все тайны я не буду. Скажу только, что программа будет очень насыщенной. Традиционно день начнётся с молебна у памятника отселённым деревням и торжественного шествия официальных делегаций Беларуси, России, Украины. Все мероприятия сконцентрируются на Красной площади — сердце Ветки. Здесь будут и концертные площадки, и выставки. Вдоль административного корпуса музея и дальше по Красной площади до ресторана «Сож», а также на углу у магазина «Родны кут» и здания старого военкомата разместятся торговые ряды, которые точно удивят даже самые изысканные вкусы гостей. Участники Международного палаточного лагеря, который уже завтра будет разбит на территории областного лицея МЧС, активно подключатся к спортивным состязаниям. Площадки разместятся рядом с музеем старообрядчества и белорусских традиций, а также на территории спортивной школы и бассейна. Вечер также подарит приятные эмоции и неожиданные встречи.

— Кто из высоких гостей примет участие в празднике?

— В числе почётных гостей будут губернаторы Гомельской и Брянской областей, Б.К. Пирштук и депутаты палаты Представителей. Возможно, в торжественном открытии форума примут участие послы обеих стран. Но, хочу заметить, что для нас каждый, кто приедет на фестиваль, будет почётным гостем, и мы одинаково рады будем видеть всех, невзирая на их социальный статус. Это праздник дружбы, и в нём нет места различиям между людьми.

Анна КОДОЛОВА.