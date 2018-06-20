В актовом зале Ветковского РОВД состоялась профилактическая беседа протоиерея Михаила Борисёнка с имеющими судимость жителями района





В актовом зале Ветковского РОВД состоялась профилактическая беседа настоятеля прихода храма Преображения Господня в г. Ветке протоиерея Михаила Борисёнка с имеющими судимость жителями района. Во время встречи священнослужитель простым понятным языком отметил, что в основе всяких преступлений лежит бездуховность, а не бытовая неустроенность, неудовлетворённость заработком или семейными отношениями. Он напомнил о цели христианской жизни и ответственности человека перед Богом и своими близкими. Протоиерей Михаил Борисёнок призвал всех жить по-христиански и бороться с соблазнами, прося помощи у Бога и обращаясь за поддержкой в храм.

Собравшиеся внимательно слушали священника, а позже задавали много вопросов. Размышляя и дискутируя, они пытались найти ответы, увидеть пути к правильным жизненным ориентирам. По отзывам участников беседы, встреча получилась интересной и полезной, и оставила желание встретиться ещё раз.

Спартак АНТОНЕНКО.