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В актовом зале Ветковского РОВД состоялась профилактическая беседа протоиерея Михаила Борисёнка с имеющими судимость жителями района
21.06.2018 — Разное | Новости Ветки
В актовом зале Ветковского РОВД состоялась профилактическая беседа настоятеля прихода храма Преображения Господня в г. Ветке протоиерея Михаила Борисёнка с имеющими судимость жителями района. Во время встречи священнослужитель простым понятным языком отметил, что в основе всяких преступлений лежит бездуховность, а не бытовая неустроенность, неудовлетворённость заработком или семейными отношениями. Он напомнил о цели христианской жизни и ответственности человека перед Богом и своими близкими. Протоиерей Михаил Борисёнок призвал всех жить по-христиански и бороться с соблазнами, прося помощи у Бога и обращаясь за поддержкой в храм.
Собравшиеся внимательно слушали священника, а позже задавали много вопросов. Размышляя и дискутируя, они пытались найти ответы, увидеть пути к правильным жизненным ориентирам. По отзывам участников беседы, встреча получилась интересной и полезной, и оставила желание встретиться ещё раз.
Спартак АНТОНЕНКО.
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