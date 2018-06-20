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Не продержались и десяти дней. Качели для инвалидов-колясочников сломали

21.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Волонтёры и местные власти оперативно начали ремонт. Но что делать с качелями дальше?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56600.php

Не продержались и десяти дней. Качели для инвалидов-колясочников сломали

Дети с инвалидностью радовались новому развлечению. Фото из соцсетей

Напомним, 8 июня на детской площадке у бывшего ДК «Трикотажник» установили специальные качели для детей с ограниченными возможностями.

Инициаторами их установки стала команда волонтёров из организации «С добротой по миру». Ребята объявили сбор средств, и неравнодушные пинчане собрали необходимую сумму.

Конструкцию заказали в ООО «100 игр», которая расположена в деревне под Полоцком в Витебской области. Компания-изготовитель сделала приличную скидку в 500 рублей на благое дело. Стоимость качелей, их доставка и установка составила около 1.900 рублей.

Дети с инвалидностью с радостью испытали новое сооружение.

Но специальную подвесную платформу, предназначенную для катания колясочников, облюбовали другие посетители детской площадки. С десяток детей разного возраста взбираются на неё и раскачиваются. При этом стоящие рядом родители никак на это не реагируют, хотя рядом находится множество игровых конструкций.

Волонтёры стали бить тревогу: качели используются не по назначению и могут сломаться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56600.php

Не продержались и десяти дней. Качели для инвалидов-колясочников сломали

Качели использовались не по назначению. Фото из соцсетей

И это произошло. Только, похоже, что сломали качели для инвалидов не дети, а подвыпившая компания 20-летних молодых людей, которые покатались на них вечером 18 июня.

Пинчане на утро обнаружили, что откидной пандус для заезда коляски на платформу оторван и валяется на земле.

Известно, что место, где установлены качели для особенных детей, фиксируется видеокамерой. Возможно, после обнародования видео вандалы будут найдены.

Волонтёры обратились к администрации города, и вопрос ремонта качелей стал оперативно решаться, сотрудники ЖЭСа взяли это дело на себя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56600.php

Не продержались и десяти дней. Качели для инвалидов-колясочников сломали

Ремонт качелей. Фото Пинский ГИК


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56600.php

Не продержались и десяти дней. Качели для инвалидов-колясочников сломали

А вот как дальше бороться с вандализмом и неправильной эксплуатацией этих качелей, пока неизвестно. Люди предлагают разные решения: от установки на неё замка и ограды, до переноса их в другое место.

Но команда организации «С добротой по миру» считает, что такие меры ничего не решают:

- Перенос не решит вопрос неправильной эксплуатации, везде найдутся умники, для которых нет нравственных границ. Закрытие на замок и вовсе создаст массу неудобств и конфликтов как для родителей, так и для тех, кто будет владеть ключами.

Ребята постараются добиться изменения в сознании людей путём размещения информационных стендов о том, для кого предназначены эти качели.

 
 
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Волонтёры и местные власти оперативно начали ремонт. Но что делать с качелями дальше? Дети с инвалидностью радовались новому развлечению. Фото из соцсетей ...
 
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