Подросток из Полесского за одну ночь совершил угон и кражу

С заявлением в милицию о том, что неизвестные повредили автомобиль, а также сняли часть магнитоллы, сообщил утром 17 июня житель Полесского.



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Фото иллюстрационное с сайта infovoronezh.ru

- Правоохранители установили подозреваемого, им оказался 16-летний учащийся одного из лунинецких колледжей, житель Полесского, - прокомментировал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.

Несовершеннолетний зашёл на частное подворье, увидел, что автомобиль открыт, проник в него. Попытался снять магнитолу, а затем, воспользовавшись оставленными ключами в замке зажигания, решил покататься. Ударив автомобиль, сбежал с места преступления.

После этого парень добрался в соседнюю деревню Лунин, где из автомобиля похитил магнитолу.

- Похищенное изъято у несовершеннолетнего по месту жительства. В отношении него возбуждено два уголовных дела: по части 1 статьи 214 «Угон» и части 1 статьи 205 «Кража», - отметил Андрей Лукашевич. – Подозреваемый задержан и водворён в ИВС.

Руководитель райотдела СК подчеркнул, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. За это понесут наказание его родители.

- Интересуйтесь, чем занимаются на каникулах ваши дети, с кем общаются, где бывают, - обращает внимание Андрей Лукашевич. – Вникайте в их дела, чтобы держать под контролем.