Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем БМВ под Брестом

20.06.2018 года в Ленинском районе г.Бреста в результате ДТП 1 человек пострадал.



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По предварительной версии: около 17 часов 50 минут 55-летний брестчанин, управлял мотоциклом «Suzuki» и двигался по дороге, ведущей от ул.Красногвардейской г.Бреста к автодороге М1/Е30.

За перекрестком с ул.Красногвардейской, не доезжая 300 метров до автодороги М1/Е30 водитель совершил столкновение с автомобилем «БМВ Х-5», под управлением 50-летнего жителя г.Бреста, который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, госпитализирован в нейрохирургическое отделение в УЗ «Брестская областная больница».



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Водитель мотоцикла - стаж вождения 14 лет, был мотошлеме. Водитель автомобиля «БМВ» - стаж вождения 12 лет, был пристегнут ремнем безопасности.



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Предварительной причиной и условием совершения ДТП явились невнимательность водителя мотоцикла.



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По факту совершения ДТП проводится проверка.