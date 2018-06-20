ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем БМВ под Брестом

21.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

20.06.2018 года в Ленинском районе г.Бреста в результате ДТП 1 человек пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56598.php

Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем БМВ под Брестом

По предварительной версии: около 17 часов 50 минут 55-летний брестчанин, управлял мотоциклом «Suzuki» и двигался по дороге, ведущей от ул.Красногвардейской г.Бреста к автодороге М1/Е30. 

За перекрестком с ул.Красногвардейской, не доезжая 300 метров до автодороги М1/Е30 водитель совершил столкновение с автомобилем «БМВ Х-5», под управлением 50-летнего жителя г.Бреста, который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, госпитализирован в нейрохирургическое отделение в УЗ «Брестская областная больница».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56598.php

Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем БМВ под Брестом


Водитель мотоцикла - стаж вождения 14 лет, был мотошлеме. Водитель автомобиля «БМВ» - стаж вождения 12 лет, был пристегнут ремнем безопасности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56598.php

Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем БМВ под Брестом


Предварительной причиной и условием совершения ДТП явились невнимательность водителя мотоцикла. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56598.php

Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем БМВ под Брестом

По факту совершения ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20.06.2018 года в Ленинском районе г.Бреста в результате ДТП 1 человек пострадал. По предварительной версии: около 17 часов 50 минут 55-летний брестчанин, управлял...
 
Новости дня
Новости разные
 
В актовом зале Ветковского РОВД состоялась профилактическая беседа протоиерея Михаила Борисёнка с имеющими судимость жителями района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика