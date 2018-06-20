20.06.2018 в Брестском районе в результате ДТП ранен 1 человек.



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По предварительной версии: около 23 часов 45 минут 40-летний житель г.Бреста, управлял автомобилем «Ауди А-6» и двигался по автодороге Р-94 «Брест-граница Республики Польша ( Домачево )», по направлению от д.Томашевка к г.Бресту.

В д.Страдечь, двигаясь по ул.Александрова, на закруглении дороги влево, не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на заборное ограждение жилого дома № 74/1 и дерево.



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В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и госпитализирован в 1-ое реанимационное отделение УЗ «Брестская областная больница».



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Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 13 раз, из них в 2017 году: ч.6 ст.18.13 КоАП РБ – 1 раз, ч.5 ст.18.13 КоАП РБ – 1 раз, ч.4 ст.18.12 КоАП РБ – 1 раз.



Автомобиль «Ауди А-6» не имеет допуска к участию в дорожном движении, страховое свидетельство по 22.08.2018 г.



Уличное освещение отсутствует. Участок дороги горизонтальный, закругление влево. Проезжая часть сухая, асфальтированная. Искусственные неровности отсутствуют. На данном участке дороги действует ограничение скоростного режима – 60 км/ч (населенный пункт).



По факту данного происшествия проводится проверка.