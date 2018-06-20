ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О чем говорят инспекторы, когда никто не слышит? Запись из машины ГАИ

21.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Не скажу, что я высокого мнения о профессионализме сотрудников ГАИ, и это постоянно является предметом критики с моей стороны. Причем считаю, что на многое можно закрыть глаза, если, как говорится, человек хороший. В конце концов, его можно обучить или хотя бы просто научить не показывать свой низкий уровень подготовки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56595.php

О чем говорят инспекторы, когда никто не слышит? Запись из машины ГАИ

Однако на поведение отдельных инспекторов закрыть глаза никак не получается. Порою минутная запись с автомобильного видеорегистратора, установленного в служебной машине, может продемонстрировать тот уровень, на котором находится система ГАИ, куда точнее, чем сотни заявлений с высоких трибун.

Представьте: два инспектора непринужденно обсуждают количество выявленных пьяных пешеходов. Как я понял, один признается, что протоколов пять, но реальным нарушителем был один. Четверо остальных - это просто какие-то пьяницы, которых где-то нашли и написали, что они ходили по проезжей части, по принципу "им все равно, а у нас протоколов больше". Дальнейшая судьба и финансовые потери этих людей не интересуют инспекторов. В этом конвейере нет места совести. Сама по себе такая практика есть низость, а спокойное, рутинное отношение к этому инспекторов - низость вдвойне.

Звучит предложение третьего инспектора о том, чтобы лидеры "уборочной" поделились "урожаем" с коллегами. Так и говорит: "Могли бы поделиться пешеходом". Внутренняя кухня в принципе меня мало интересует, но возникает резонный вопрос: как в протоколе может фигурировать фамилия инспектора, который в глаза не видел ни пешехода, ни его нарушения? Ведь "поделиться", как я понимаю, означает сфальсифицировать протокол с тем, чтобы заслуга одного борца за безопасность дорожного движения отошла другому? Это самое настоящее уголовное преступление, но никого из присутствующих, судя по всему, это не коробит, не возмущает и не удивляет. И еще…

Руководство Госавтоинспекции постоянно пытается убедить общественность в том, что план по протоколам - оставшийся в прошлом пережиток. Инспекторы просто случайно ежедневно сдают протоколы и постановления в количестве не менее… (вставить цифру в зависимости от региона). Кто знает, может, они там и в самом деле так думают, а в подразделениях на местах люди просто занимаются самодеятельностью? Наверное, поэтому инспекторы в этой видеозаписи озабочены результатами своей деятельности, выраженными в количестве протоколов. Во всяком случае я не услышал, чтобы инспекторы хвастали друг перед другом, насколько менее аварийными они сделали свои участки дороги. Но если план все-таки еще жив, то это самое натуральное издевательство начальствующих чинов над подчиненными.

Полагаю, что события, запечатленные регистратором, являются чем-то из ряда вон выходящим и не имеют ничего общего с реальным положением дел в ГАИ. Ведь так, руководство? 

Специально для ABW.BY
Василий ТЕЛОГРЕЙКИН
Видео автора, фото из архива редакции,
носит иллюстративный характер

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не скажу, что я высокого мнения о профессионализме сотрудников ГАИ, и это постоянно является предметом критики с моей стороны. Причем считаю, что на многое можно...
 
Новости дня
Новости разные
 
В актовом зале Ветковского РОВД состоялась профилактическая беседа протоиерея Михаила Борисёнка с имеющими судимость жителями района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика