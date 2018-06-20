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В Берестовицком районе на пожаре погибли 2 человека

21.06.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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За прошедшие сутки на территории Гродненской области произошли 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар легкового автомобиля

20.06.2018 г. в 15-08 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Опель Астра, 1993 г.в. в д. Синьки Синьковского с/С Сморгонского района. В результате пожара повреждены шины, салон, моторный отсек, лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается.

Пожар в квартире

20.06.2018 г. в 23-19 поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в г. Гродно по ул. Лиможа. В результате пожара повреждено 0,2 кв.м линолеума в коридоре. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар жилого дома с гибелью двух человек

21.06.2018 г. в 03-47 поступило сообщение о пожаре жилого дома, используемого под дачу в д. Третьяки Олекшицкого с/С Берестовицкого района. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество. Погибли 2 человека, личности которых и причина пожара устанавливаются.

Загорание кормоуборочного комбайна

20.06.2018 в 20-06 поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна КВК-800 «Полесье» при движении по дороге общего пользования возле д. Жуковщина Дятловского района. В результате загорания повреждено оборудование моторного отсека, передние колеса. Предполагаемая причина загорания- короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Пожары в природных экосистемах

За сутки в области в экосистемах зарегистрирован 1 лесной пожар на общей площади 0,3 Га (Щучинский район), 2 загорания сухой растительности на площади 0,45 Га (Кореличский и Свислочский районы). С начала года зарегистрировано 178 случаев загораний сухой растительности на общей площади 66,6 Га, 29 лесных пожаров на общей площади 30,9 Га и 1 торфяной пожар на площади 0,2 Га.

 
Теги: Гродно
 
 
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За прошедшие сутки на территории Гродненской области произошли 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано. Пожар легкового...
 
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