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Youtube-блогер из Калинковичей организовал финансовую пирамиду и успел насобирать $200 тысяч

21.06.2018 10:53 — Разное | KYKY  
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В Беларуси накрыли очередных любителей быстро и легко заработать на любителях халявы. (Притом любители халявы, естественно, остаются без денег.) Мозырская финансовая милиция задержала блогера из Калинковичей, который в 2015 году организовал пирамиду «Элеврус», пишет TUT.BY. Он и несколько других беларусов и россиян обещали вкладчикам гарантированные 365% годовых, но что-то пошло не так: учредители «бизнеса» получили 400 тысяч рублей, а остальные остались без денег. Притом все активно привлекали новых вкладчиков: за это полагалось вознаграждение.

Блогер пиарил пирамиду на Youtube и в соцсетях, проводил встречи с действующими и потенциальными вкладчиками в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах Беларуси. Чтобы привлечь побольше людей, молодой человек рассказывал, что это фонд взаимопомощи, созданный для оказания поддержки детям, пенсионерам, а вклады будут реинвестироваться в проекты, которые принесут доход в будущем. В общем, рассказывали все то, что хочет слышать человек. Про то, что «Элеврус» – это классическая финансовая пирамида, где доходы формируются только из денег новых вкладчиков, блогер почему-то не рассказывал. Полученные деньги переводили на счета в беларуских банках, открытые на «хранителей», а они уже перераспределяли деньги согласно установленным правилам участия.

Пирамида закончилась уголовным делом за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую организованной группой. Организатор в СИЗО, ведется следствие. 

Читайте по теме: Бывший активист БРСМ создал финансовую пирамиду. Его осудили на 6 лет

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Беларуси накрыли очередных любителей быстро и легко заработать на любителях халявы. (Притом любители халявы, естественно, остаются без денег.) Мозырская...
 
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