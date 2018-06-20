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Youtube-блогер из Калинковичей организовал финансовую пирамиду и успел насобирать $200 тысяч
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В Беларуси накрыли очередных любителей быстро и легко заработать на любителях халявы. (Притом любители халявы, естественно, остаются без денег.) Мозырская финансовая милиция задержала блогера из Калинковичей, который в 2015 году организовал пирамиду «Элеврус»,
Блогер пиарил пирамиду на Youtube и в соцсетях, проводил встречи с действующими и потенциальными вкладчиками в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах Беларуси. Чтобы привлечь побольше людей, молодой человек рассказывал, что это фонд взаимопомощи, созданный для оказания поддержки детям, пенсионерам, а вклады будут реинвестироваться в проекты, которые принесут доход в будущем. В общем, рассказывали все то, что хочет слышать человек. Про то, что «Элеврус» – это классическая финансовая пирамида, где доходы формируются только из денег новых вкладчиков, блогер почему-то не рассказывал. Полученные деньги переводили на счета в беларуских банках, открытые на «хранителей», а они уже перераспределяли деньги согласно установленным правилам участия.
Пирамида закончилась уголовным делом за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую организованной группой. Организатор в СИЗО, ведется следствие.
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