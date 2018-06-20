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«Кровосток» и «Удручье». Беларус нарисовал депрессивную схему минского метро

21.06.2018 10:24 — Разное | KYKY  
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Видимо, тоскливость Минска довела журналиста до рисования: Валентин Бойка за два часа сделал схему городского метро и навал ее «для тех, кто в депрессии». 

«Рисовал на основе схемы, которую нашел в интернете. Уклон в депрессию, потому что Минск, на мой субъективный взгляд, не очень уютный город для жизни. Да и в целом депрессия – привычное состояние для многих белорусов», – рассказал нам Валентин. 

Альтернативные названия станций на схеме Валентина практически все созвучны оригинальным: «Восток» – «Кровосток», «Институт культуры» – «Винститут понурый» и так далее. Выбивается из нейминга только станция под названием «площадь Кафки». «Долго думал над тем, как можно заменить Якуба Колоса, чтобы сохранялось созвучие, но ничего так и не смог подобрать. Тогда решил поставить имя другого писателя, который ассоциировался бы с тоской и депрессией: сразу вспомнился Кафка», – объяснил Валентин. 

А сейчас Валентин подумывает нарисовать альтернативную схему на беларуском языке:  «Если появится, будет, пожалуй, иронично-шутливой, а не депрессивной». 
 

 
Теги: Минск
 
 
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Видимо, тоскливость Минска довела журналиста до рисования: Валентин Бойка за два часа сделал схему городского метро и навал ее «для тех, кто в депрессии».  ...
 
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