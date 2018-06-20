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Беларусы завоевали Серебряного Молодого Льва в Каннах
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Аня Тишкевич и Алексей Венцкевич, представители Беларуси на Young Cannes Lions на Каннском фестивале рекламы, выиграли «серебро» в категории Media! Притом это уже второй «Лев» – в 2015 году они уже брали бронзу,
Анна Тишкевич, кроме всего прочего, занимается и общественно-полезной деятельностью: она – один из авторов проекта OkiDog, который инициировал установку табличек с правилами культурного выгула собак в минских парках.
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Аня Тишкевич и Алексей Венцкевич, представители Беларуси на Young Cannes Lions на Каннском фестивале рекламы, выиграли «серебро» в категории Media! Притом это уже второй...
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