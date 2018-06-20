ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы завоевали Серебряного Молодого Льва в Каннах

21.06.2018 09:47 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Аня Тишкевич и Алексей Венцкевич, представители Беларуси на Young Cannes Lions на Каннском фестивале рекламы, выиграли «серебро» в категории Media! Притом это уже второй «Лев» – в 2015 году они уже брали бронзу, пишет marketing.by. Три года назад они попали в тройку сильнейших за социальную рекламу: в списке журнала Forbes сначала расположили тысячи имен больных малярией африканских детей и только в конце — фамилии богатейших людей мира. А под списком обратились к бизнес-сообществу и написали: «Каждая минута вашей жизни стоит дорого, но есть те, чье время еще дороже».

Анна Тишкевич, кроме всего прочего, занимается и общественно-полезной деятельностью: она – один из авторов проекта OkiDog, который инициировал установку табличек с правилами культурного выгула собак в минских парках.


 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аня Тишкевич и Алексей Венцкевич, представители Беларуси на Young Cannes Lions на Каннском фестивале рекламы, выиграли «серебро» в категории Media! Притом это уже второй...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сирота за стадионом. Сына чиновницы ради выхода на поле со звездой ЧМ "сдали" в приют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика