Беларусы завоевали Серебряного Молодого Льва в Каннах

Аня Тишкевич и Алексей Венцкевич, представители Беларуси на Young Cannes Lions на Каннском фестивале рекламы, выиграли «серебро» в категории Media! Притом это уже второй «Лев» – в 2015 году они уже брали бронзу, пишет marketing.by. Три года назад они попали в тройку сильнейших за социальную рекламу: в списке журнала Forbes сначала расположили тысячи имен больных малярией африканских детей и только в конце — фамилии богатейших людей мира. А под списком обратились к бизнес-сообществу и написали: «Каждая минута вашей жизни стоит дорого, но есть те, чье время еще дороже».

Анна Тишкевич, кроме всего прочего, занимается и общественно-полезной деятельностью: она – один из авторов проекта OkiDog, который инициировал установку табличек с правилами культурного выгула собак в минских парках.



