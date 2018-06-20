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21 июня кинологи отмечают профессиональный праздник

21.06.2018 10:35 — Разное | Аргументы и факты  
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21 июня кинологи отмечают профессиональный праздник
Минская региональная таможня

Группа кинологов в отделе по борьбе с контрабандой Минской региональной таможни была создана в декабре 2015 года. За этот небольшой срок она стала одним из основных инструментов в борьбе с контрабандой, пресекая правонарушения, связанные с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных и химических веществ, боеприпасов.

В структуре кинологического подразделения таможни несут службу Наталья Кварцхава со служебной собакой Фанди и Наталья Тихонова со служебной собакой Асей.

21 июня кинологи отмечают профессиональный праздник
Фото: Минская региональная таможня

Четвероногие «таможенники» ведут поиск наркотических средств,  психотропных веществ и других запрещенных вложений в международных почтовых отправлениях, в различных грузах,  транспортных средствах, на человеке. Своим обонянием животные помогают выявить запрещенные вещества и тем самым помогают сотрудникам таможни при выполнении правоохранительной функции. Но успех во многом зависит и от кинолога, который должен правильно понимать действия служебной собаки. 

21 июня кинологи отмечают профессиональный праздник
Репортаж «АиФ»: На подготовку служебной собаки уходит до 6 месяцев
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Многие думают, если собака служебная, то это обязательно овчарка, лабрадор или ротвейлер. На самом деле талант к поисковому делу в большей степени зависит не от породы, а от способностей к дрессировке и качества подготовки. Это подтверждают  четвероногие «сыщики» Минской региональной таможни  - Ася - ирландский сеттер и Фанди - эпаньол бретон.

21 июня кинологи отмечают профессиональный праздник
Фото: Минская региональная таможня

Еще в двухмесячном возрасте щенки проходят экзамен на профпригодность. Основные критерии отбора - наличие выраженного инстинкта к поиску добычи и желания поиграть, крепкое здоровье, умение сохранять спокойствие в любой ситуации.

Тренировки проходят в игровой форме. Вначале перед собакой ставится задача найти любимую игрушку. Как только навык закрепился, к вещи подкладываются предметы с необходимым запахом, например, наркотики, взрывчатые вещества, купюры. Спустя некоторое время, когда трюк отработан, игрушка уже не нужна. Но она уже всегда будет ассоциироваться с нужным запахом, на который и ориентируется собака.

21 июня кинологи отмечают профессиональный праздник
Фото: Минская региональная таможня

Некоторые нарушители идут на различные ухищрения, пытаясь «замаскировать» запах наркотика, докладывая в посылку или груз сильно пахнущие продукты - чеснок, различные специи и др. Но нюх служебной собаки способен безошибочно определить один определенный запах при множестве других.

Наталья Кварцхава  и Наталья Тихонова со своими питомцами регулярно демонстрируют свое мастерство, показывая высокие результаты на международных соревнованиях. В частности, на ХХI соревнованиях кинологов Государственной пограничной охраны Латвийской Республики, состоявшихся в мае, наши девушки со служебными собаками заняли второе общекомандное место.

 

 

 

 

 
 
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Группа кинологов в отделе по борьбе с контрабандой Минской региональной таможни была создана в декабре 2015 года.
 
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