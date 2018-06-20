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Два человека сгорели при пожаре в Берестовицком районе
Два человека погибли в результате пожара на даче в Берестовицком районе, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Около четырёх утра 21 июня спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Третьяки. Огнём уничтожило крышу, перекрытие и имущество. Погибли два человека. Причина пожара пока неизвестна.
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Два человека погибли в результате пожара на даче в Берестовицком районе, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
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