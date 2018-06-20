​Два человека сгорели при пожаре в Берестовицком районе

Два человека погибли в результате пожара на даче в Берестовицком районе, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Около четырёх утра 21 июня спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Третьяки. Огнём уничтожило крышу, перекрытие и имущество. Погибли два человека. Причина пожара пока неизвестна.