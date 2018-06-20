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Мозырская соль стала победителем передачи «Контрольная закупка»

21.06.2018 — Разное | Народны голас  
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В популярной программе российского Первого канала недавно исследовали пищевую йодированную соль.

За звание лучшего продукта соревновались торговые марки «Мозырьсоль», «Гроссери», «Илецкая», «ТДС» и «Славяна»: это соль от трех российских производителей и по одному — от белорусского и казахстанского. Продукт традиционно оценивали покупатели и специалисты — эксперты испытательного центра. Они определили содержание йода в представленных образцах, измерили массовую долю влаги. Cоль — это минерал, поэтому в чистом виде у нее нет срока годности. Но у йодированной соли такой срок есть: через полгода йод из нее улетучивается, и остается соль обычная. Эксперты установили, что концентрация йода оказалась одинаковой во всех представленных образцах. Улетучивается йод от высоких температур, некачественной упаковки. Так что хранить уже начатую упаковку йодированной соли следует в плотно закрытой емкости, в сухом темном месте, а солить ею лучше готовые охлажденные блюда. Превышение допустимой нормы влаги также отразится на сроках хранения и качестве продукции: чем меньше ее — тем лучше. Наименьшее содержание влаги оказалось в образцах под номерами 1 и 4. Соответственно это были соль поваренная пищевая йодированная производства ОАО «Мозырьсоль» и российской торговой марки «ТДС». Причем мозырский продукт — первый лидер отборочного тура, признанный победителем после оценки качества покупателей и специалистов-экспертов

Источник: http://gp.by
© Правда Гомель

 

 
 
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> В популярной программе российского Первого канала недавно исследовали пищевую йодированную соль. За звание лучшего продукта соревновались торговые марки...
 
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