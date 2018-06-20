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Школьникам провели интерактивную экскурсию в кинологическом центре

21.06.2018 11:04 — Разное | ОНТ  
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Ребятам рассказали, какие породы собак служат в Вооружённых Силах и как их правильно воспитывать.

Заглянули и в «казарму» четвероногих. А самые яркие эмоции вызвали, конечно, маленькие щенки. Им всего несколько недель от роду. И они с удовольствием утопали в детских объятиях. Также школьникам показали возможности служебных собак – погони, поиск взрывчатки и даже преодоление огненных препятствий.

Виктор Мазалевич, заместитель начальника кинологического центра: «Стараемся, чтобы дети могли контактировать с нашими четвероногими друзьями, но принимаем во внимание персональные особенности той или иной собаки».

Такие экскурсии – основа программ спортивно-патриотических летних лагерей. В этом году для школьников их открыли более 150. Многие организуют на базе воинских частей. Интересно и с пользой провести лето в таких лагерях смогут более 10 тысяч школьников.

 
 
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Ребятам рассказали, какие породы собак служат в Вооружённых Силах и как их правильно воспитывать.
 
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