Рейтинг качества J.D. Power возглавили три корейских бренда! В аутсайдерах - Volvo, Jaguar и Land Rover

Авторитетное американское агентство J.D. Power обнародовало очередной ежегодный рейтинг качества новых автомобилей (2018 Initial Quality Study). Эксперты отметили, что среднее качество по индустрии в целом улучшается уже четвертый год кряду.



Фото: Genesis

Так, по сравнению с предыдущим отчетом агентства качество продающихся на рынке США новых автомобилей повысилось на 4%. Напомним, что данный рейтинг составляется на основе опроса покупателей и арендаторов новых автомобилей после 90 дней владения — все вопросы разбиты на восемь различных категорий. Самой проблемной по-прежнему остается категория ACEN (аудиосистемы/коммуникация/развлечения/навигация), хотя количество жалоб на работу мультимедиа-систем по сравнению с прошлым годом в целом сократилось.

В этом году заметно улучшили свои показатели корейские бренды — возглавила рейтинг марка Genesis с 68 жалобами на каждую сотню машин, за которой следуют прошлогодний лидер Kia (72 проблемы на 100 автомобилей) и, собственно, Hyundai (74 дефекта), под крылом которой и образован «Генезис». За «корейцами» располагаются Porsche и Ford.



Фото: J.D. Power

К слову, о Porsche — в рейтинге этого года спорткар 911 признан самым «беспроблемным» среди моделей всех сегментов согласно классификации J.D. Power (всего 48 жалоб). Что касается худших брендов нового рейтинга, то наибольшее число проблем на сотню машин выявлено у Land Rover (160, в то время как средний показатель по индустрии — 93), перед которой идут Jaguar (148) и Volvo (122).