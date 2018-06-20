ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг качества J.D. Power возглавили три корейских бренда! В аутсайдерах - Volvo, Jaguar и Land Rover

21.06.2018 10:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авторитетное американское агентство J.D. Power обнародовало очередной ежегодный рейтинг качества новых автомобилей (2018 Initial Quality Study). Эксперты отметили, что среднее качество по индустрии в целом улучшается уже четвертый год кряду.


Фото: Genesis

Так, по сравнению с предыдущим отчетом агентства качество продающихся на рынке США новых автомобилей повысилось на 4%. Напомним, что данный рейтинг составляется на основе опроса покупателей и арендаторов новых автомобилей после 90 дней владения — все вопросы разбиты на восемь различных категорий. Самой проблемной по-прежнему остается категория ACEN (аудиосистемы/коммуникация/развлечения/навигация), хотя количество жалоб на работу мультимедиа-систем по сравнению с прошлым годом в целом сократилось.

В этом году заметно улучшили свои показатели корейские бренды — возглавила рейтинг марка Genesis с 68 жалобами на каждую сотню машин, за которой следуют прошлогодний лидер Kia (72 проблемы на 100 автомобилей) и, собственно, Hyundai (74 дефекта), под крылом которой и образован «Генезис». За «корейцами» располагаются Porsche и Ford.


Фото: J.D. Power

К слову, о Porsche — в рейтинге этого года спорткар 911 признан самым «беспроблемным» среди моделей всех сегментов согласно классификации J.D. Power (всего 48 жалоб). Что касается худших брендов нового рейтинга, то наибольшее число проблем на сотню машин выявлено у Land Rover (160, в то время как средний показатель по индустрии — 93), перед которой идут Jaguar (148) и Volvo (122).

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американское агентство J.D. Power составило новый рейтинг надежности мировых автопроизводителей. Результаты удивляют. В лидерах - корейские бренды.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Два человека сгорели при пожаре в Берестовицком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика