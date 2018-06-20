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Рейтинг качества J.D. Power возглавили три корейских бренда! В аутсайдерах - Volvo, Jaguar и Land Rover
Авторитетное американское
Так, по сравнению с
В этом году заметно улучшили свои показатели корейские бренды — возглавила рейтинг марка Genesis с 68 жалобами на каждую сотню машин, за которой следуют прошлогодний лидер Kia (72 проблемы на 100 автомобилей) и, собственно, Hyundai (74 дефекта), под крылом которой и образован «Генезис». За «корейцами» располагаются Porsche и Ford.
К слову, о Porsche — в рейтинге этого года спорткар 911 признан самым «беспроблемным» среди моделей всех сегментов согласно классификации J.D. Power (всего 48 жалоб). Что касается худших брендов нового рейтинга, то наибольшее число проблем на сотню машин выявлено у Land Rover (160, в то время как средний показатель по индустрии — 93), перед которой идут Jaguar (148) и Volvo (122).
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Рейтинг качества J.D. Power возглавили три корейских бренда! В аутсайдерах - Volvo, Jaguar и Land Rover
Американское агентство J.D. Power составило новый рейтинг надежности мировых автопроизводителей. Результаты удивляют. В лидерах - корейские бренды.
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