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Осиповичский ОГАИ сообщает
21.06.2018 — Разное | Асiповiцкi край
С 25 июня по 04 июля на территории района проводится целевой комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта и велосипедистов.
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С 25 июня по 04 июля на территории района проводится целевой комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных...
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