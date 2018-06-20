​Трамп запретил разлучать семьи незаконных мигрантов

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым прекращается практика разлучения семей нелегальных мигрантов.

Сейчас задержанных в США нелегалов отправляют в следственный изолятор, а их детей – в центр временного содержания. Там несовершеннолетние находятся одни, пока дело родителей не рассмотрит суд, и тянуться процесс может неделями. Решение стало ответом на критику излишне жёсткой миграционной политики, которой американский президент придерживается в последнее время.