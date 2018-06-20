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В Житковичском районе столкнулись две фуры: пострадал один из водителей
В Житковичском районе столкнулись два грузовика, потребовалась помощь спасателей. Об этом
Авария произошла 20 июня, около 23.45, вблизи деревни Березняки. По предварительной информации, произошло столкновение двух попутных грузовиков DAF и Merdedes.
В результате ДТП в кабине Mercedes оказался зажат 26-летний водитель. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали. Водитель DAF в аварии не пострадал.
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В результате ДТП в кабине Mercedes оказался зажат 26-летний водитель.
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