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Землю с братской могилы в Волковысском районе передадут Молдове

21.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Землю с братской могилы в Волковысском районе передадут Молдове

Как ожидается, Волковысский район 22 июня посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан. Он примет участие в митингах-реквиемах в мемориальном комплексе «Пороховня», а также в горпоселке Россь у братской могилы в сквере «40 лет Победы», сообщает БЕЛТА.

Здесь состоится процедура забора земли с могилы, в которой похоронен солдат-молдованин.

Командир минометного взвода 35 стрелкового корпуса 1170 стрелкового полка 348 стрелковой дивизии, кавалер ордена Отечественной войны II степени,  старший лейтенант Николай Филиппович Фельдман родился в 1916 году в г. Дубоссары Молдавской АССР. 15 июня 1941 г. Тираспольским военкоматом призван на военную службу. В боях за освобождение Волковысского района был тяжело ранен и от полученных ран умер 14 июля 1944 г.

 
 
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Как ожидается, Волковысский район 22 июня посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан. Он...
 
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