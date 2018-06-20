Землю с братской могилы в Волковысском районе передадут Молдове





Как ожидается, Волковысский район 22 июня посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан. Он примет участие в митингах-реквиемах в мемориальном комплексе «Пороховня» , а также в горпоселке Россь у братской могилы в сквере «40 лет Победы», сообщает БЕЛТА .

Здесь состоится процедура забора земли с могилы, в которой похоронен солдат-молдованин.

Командир минометного взвода 35 стрелкового корпуса 1170 стрелкового полка 348 стрелковой дивизии, кавалер ордена Отечественной войны II степени, старший лейтенант Николай Филиппович Фельдман родился в 1916 году в г. Дубоссары Молдавской АССР. 15 июня 1941 г. Тираспольским военкоматом призван на военную службу. В боях за освобождение Волковысского района был тяжело ранен и от полученных ран умер 14 июля 1944 г.