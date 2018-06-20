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В аэропорту Амстердама появился первый в Европе биткоин-банкомат
Пассажиры главного международного аэропорта Нидерландов — амстердамского Schiphol — смогут переводить оставшиеся после поездок деньги в криптовалюты,
«Биткоин-терминал», который конвертирует евро в биткоин и «эфир», установили в амстердамском аэропорту Схипхол на шесть месяцев. Пробный период покажет востребованность услуги среди путешественников. Владельцы утверждают, что это первый банкомат с поддержкой криптовалют в Европе.
Биткоин-банкомат находится во втором зале прилётов. Попасть к нему можно через переход к первому и второму залам вылета, а также торговый центр Schiphol Plaza. Терминал установили совместно с нидерландской компанией ByeleX Data Solutions BV, которая помогает клиентам интегрировать платежи в криптовалютах. Но это не первый подобный банкомат в мире: в мае платежи в клиптовалютах
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Пассажиры главного международного аэропорта Нидерландов — амстердамского Schiphol — смогут переводить оставшиеся после поездок деньги в криптовалюты, пишет The Next Web....
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