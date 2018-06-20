В аэропорту Амстердама появился первый в Европе биткоин-банкомат

Пассажиры главного международного аэропорта Нидерландов — амстердамского Schiphol — смогут переводить оставшиеся после поездок деньги в криптовалюты, пишет The Next Web.





«Биткоин-терминал», который конвертирует евро в биткоин и «эфир», установили в амстердамском аэропорту Схипхол на шесть месяцев. Пробный период покажет востребованность услуги среди путешественников. Владельцы утверждают, что это первый банкомат с поддержкой криптовалют в Европе.

«Схипхол стремится постоянно внедрять инновации и предоставлять оптимальное обслуживание пассажирам. Мы надеемся, что возможность легко обменять «местные» евро на «мировые» криптовалюты будет полезна для них. Это может быть выгодно, например, если в стране пассажира действует иная валюта, чем евро», — считает руководство аэропорта.

Биткоин-банкомат находится во втором зале прилётов. Попасть к нему можно через переход к первому и второму залам вылета, а также торговый центр Schiphol Plaza. Терминал установили совместно с нидерландской компанией ByeleX Data Solutions BV, которая помогает клиентам интегрировать платежи в криптовалютах. Но это не первый подобный банкомат в мире: в мае платежи в клиптовалютах начал принимать аэропорт австралийского Брисбена.



