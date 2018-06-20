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Тимошенко заявила о своем намерении стать президентом Украины

21.06.2018 11:12 — Разное | Ежедневник  
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Тимошенко заявила о своем намерении стать президентом Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о своих намерениях баллотироваться на пост президента Украины. Добившись высокого поста она намерена реформировать государственное управление, установив в стране парламентскую республику.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти...", - сообщила бывший премьер на своей странице в Facebook.

Тимошенко пояснила, что сразу после прихода к власти собирается провести референдум для принятия новой конституции с целью превращения страны в парламентскую республику и введения должности канцлера. По мнению политика, это позволит "демонополизировать" власть.

"Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором [предложу] принять новую конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть".

Тимошенко отметила, что, возможно, станет последним президентом, которого выберут граждане Украины, после чего всенародно будет избираться канцлер. По ее словам, канцлерская форма правления является "сильнейшей в мире, поскольку канцлер, в отличие от президента, всегда опирается на большинство в парламенте, и это дает силу, которая может эффективно и коллегиально принимать решения".

 "Если кому-то не нравится слово "канцлер" во главе парламентской формы правления, то используйте слово "премьер-министр", "гетман" и тому подобное. Не в слове дело, а в сильной системе управления страной".

В то же время Тимошенко подчеркнула, что установление "канцлерской формы правления" не означает федерализации Украины.

"Я хочу четко сказать, что я и вся команда, которую я возглавляю, исключительно за унитарную форму организации Украины. Федерализация в нашей стране недопустима, потому что существуют очень сильные центробежные силы, которые сегодня разрывают нашу страну, которые сегодня на востоке и на западе пытаются устраивать провокации, расшатывая единство Украины. Поэтому забудьте о слове "федерализация". Я никогда этого не допущу," - заверила политик.

 
 
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о своих намерениях баллотироваться на пост президента Украины. Добившись высокого поста она намерена...
 
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