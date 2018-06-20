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При тушении лесного пожара под Жлобином погиб спасатель
Новости Беларуси. 20 июня, занимаясь ликвидацией лесного пожара возле деревни Лесань Жлобинского района, потерял сознание спасатель.
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Причина смерти мужчины выясняется.
Зимой 2018 года в Новогрудском районе погиб спасатель.
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Новости Беларуси. 20 июня, занимаясь ликвидацией лесного пожара возле деревни Лесань Жлобинского района, потерял сознание спасатель. По сведениям Гомельского...
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