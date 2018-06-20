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Дома и машины ушли под воду: юг США затопило из-за сильных ливней

21.06.2018 11:24 — Разное | СТВ  
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Новости США. На юг США обрушилась непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощные ливни, которые не прекращаются уже много дней, вызвали разрушительные наводнения в штате Техас.

Дома и машины ушли под воду: юг США затопило из-за сильных ливней

Прибрежные районы погрузились под воду вместе с машинами и домами.

По данным метеорологов, затопления могут грозить еще пяти штатам. Службы спасения помогают жителям перебираться во временные убежища. Полиция перекрыла дороги для передвижения на потенциально опасных участках.

Дома и машины ушли под воду: юг США затопило из-за сильных ливней

Дома и машины ушли под воду: юг США затопило из-за сильных ливней

 
 
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Новости США. На юг США обрушилась непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощные ливни, которые не прекращаются уже много дней, вызвали...
 
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