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Впервые за 40 лет иранским женщинам разрешили посещать стадионы

21.06.2018 11:24 — Разное | СТВ  
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Новости Ирана. Известно, что за матчем между сборными Ирана и Испании, который прошел накануне в Казани в рамках Чемпионата мира, впервые с 79-го следили вместе более 10 тысяч мужчин и женщин с помощью экрана, установленного на стадионе «Азади» в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 40 лет иранским женщинам разрешили посещать стадионы

А вот открытая трансляция предыдущего матча между Ираном и Марокко прошла без участия прекрасной половины человечества: им пришлось идти в кинотеатры и смотреть футбол там.

Впервые за 40 лет иранским женщинам разрешили посещать стадионы

Но после победы своей сборной женщины наравне с мужчинами праздновали победу на улице, поэтому власти Тегерана приняли решение позволить дамам смотреть следующий матч на стадионе.

Впервые за 40 лет иранским женщинам разрешили посещать стадионы

 
 
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Новости Ирана. Известно, что за матчем между сборными Ирана и Испании, который прошел накануне в Казани в рамках Чемпионата мира, впервые с 79-го следили вместе...
 
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