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Не менее 7 погибших: в Мексике водитель грузовика на огромной скорости снёс палатки с едой и попытался сбежать
Новости Мексики. Не менее 7 человек погибли и 12 пострадали в мексиканском штате Чьяпас из-за крупного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузовик на огромной скорости протаранил несколько машин, снес палатки с едой и врезался в столб. Водитель попытался сбежать с места происшествия, однако его задержали.
Мужчина утверждает, что у машины отказали тормоза. Подозреваемого доставили в участок. На месте ЧП работают специалисты, которые установят точные причины аварии.
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Не менее 7 погибших: в Мексике водитель грузовика на огромной скорости снёс палатки с едой и попытался сбежать
Новости Мексики. Не менее 7 человек погибли и 12 пострадали в мексиканском штате Чьяпас из-за крупного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовик на...
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