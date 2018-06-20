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Сотни участников перфоманса, выступление черлидеров: 21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо»
Новости Беларуси. Возвращение легенды. 21 июня в Минске пройдет торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зрителей ожидает красочное музыкально-спортивное представление. Более сотни участников перфоманса вынесут на поле большой белорусский флаг. Здесь же своё эффектное выступление покажут черлидеры.
Интересно будет увидеть и момент запуска на специальном табло обратного отсчета до II Европейских игр. Символично, что торжественное открытие стадиона состоится ровно за год до их начала.
Алексей Задков, главный режиссер церемонии открытия стадиона «Динамо»:
Реконструкция спортивной арены велась на протяжении шести лет. Главный стадион страны предстанет в абсолютно новом облике. Здесь заменили трибуны, мачты освещения, чашу факела. Уложили самое современное легкоатлетическое покрытие. Вместимость стадиона после реконструкции - более 22 тысяч зрителей. Теперь «Динамо» готов принимать соревнования самого высокого уровня.
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Сотни участников перфоманса, выступление черлидеров: 21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо»
Новости Беларуси. Возвращение легенды. 21 июня в Минске пройдет торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Динамо», сообщили в программе Новости «24...
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