ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Иваново рабочего засыпало песком. Мужчина погиб

21.06.2018 10:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели рабочего при выполнении земляных работ. Несчастный случай произошёл днём 20 июня в Иваново.  

По сведениям УСК по Брестской области, 60-летний местный житель работал по договору подряда в одной из строительных организаций. В среду мужчина выполнял земляные работы на территории одного из средних учреждений образования района.  

При помощи экскаватора гражданин выкопал траншею под канализацию. Затем вышел из машины и начал вручную очищать траншею от осыпавшегося песка. В определённый момент с одной стороны осыпался грунт, из-за чего рабочего засыпало примерно по колено.  

В Иваново рабочего засыпало песком. Мужчина погиб
Фото: УСК по Брестской области  

Заметившие случившееся коллеги мужчины вызвали спасателей и скорую. Прибывшие медработники констатировали смерть гражданина.  

Выясняются обстоятельства происшествия, назначена судмедэкспертиза.  

Весной 2018 года на стройке в Гродно погиб руководитель частного предприятия.  

На мужчину упали газосиликатные блоки – подробнее здесь.  

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели рабочего при выполнении земляных работ. Несчастный случай произошёл днём 20 июня в Иваново.   По сведениям УСК...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшие тарифы на переводы в Грузию от Белорусского народного банка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика