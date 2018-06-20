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Мощный лесной пожар ликвидировали в Барановичском районе
С огнём боролись военные и спасатели более суток. Лес загорелся недалеко от военного объекта, сильный ветер подгонял пламя к полигону.
По тревоге в воздух подняли вертолёт спасателей. К очагу возгорания направили 12 пожарных расчётов. Работникам МЧС помогали военнослужащие. Огню не дали распространиться, и уже после полуночи пожар потушили. Пострадавших нет.
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С огнём боролись военные и спасатели более суток.
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