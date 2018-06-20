Мощный лесной пожар ликвидировали в Барановичском районе

С огнём боролись военные и спасатели более суток. Лес загорелся недалеко от военного объекта, сильный ветер подгонял пламя к полигону.



По тревоге в воздух подняли вертолёт спасателей. К очагу возгорания направили 12 пожарных расчётов. Работникам МЧС помогали военнослужащие. Огню не дали распространиться, и уже после полуночи пожар потушили. Пострадавших нет.