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Назвали самую дорогую страну в ЕС

21.06.2018 11:36 — Разное | Tut.by  
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В 2017 году в Евросоюзе самые низкие цены на потребительские товары и услуги зафиксировали в Болгарии, самые высокие — в Дании. Об этом говорится на сайте Евростата.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В числе лидеров по ценам — Люксембург, Ирландия, Швеция и Финляндия. В списке самых дешевых стран — Польша, Румыния и Чехия.


Самые высокие и низкие цены для отдельных товаров и услуг. Фото: сайт Евростата.

Также специалисты сделали анализ по категориям. Например, самые высокие цены на продовольствие зафиксировали в Дании, самые низкие — в Польше и Румынии. Алкоголь и табак больше всего стоят в Ирландии и Великобритании, меньше всего — в Румынии и Болгарии.

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В 2017 году в Евросоюзе самые низкие цены на товары широкого потребления и туристические услуги были в Болгарии, самые высокие - в Дании. Об этом говорится на сайте...
 
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