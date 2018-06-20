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Назвали самую дорогую страну в ЕС
В 2017 году в Евросоюзе самые низкие цены на потребительские товары и услуги зафиксировали в Болгарии, самые высокие — в Дании. Об этом говорится на
В числе лидеров по ценам — Люксембург, Ирландия, Швеция и Финляндия. В списке самых дешевых стран — Польша, Румыния и Чехия.
Также специалисты сделали анализ по категориям. Например, самые высокие цены на продовольствие зафиксировали в Дании, самые низкие — в Польше и Румынии. Алкоголь и табак больше всего стоят в Ирландии и Великобритании, меньше всего — в Румынии и Болгарии.
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В 2017 году в Евросоюзе самые низкие цены на товары широкого потребления и туристические услуги были в Болгарии, самые высокие - в Дании. Об этом говорится на сайте...
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