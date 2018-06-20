Разработчика из США уволила машина, и ни один человек не смог ничего сделать

Американский разработчик и сооснователь компании Renly Ибрагим Диалло рассказал, как машина уволила его с работы без ведома начальства. Мужчину постепенно лишали доступа к рабочему месту, пока в какой-то момент не расторгли контракт. О необычном увольнении Диалло рассказал в своем блоге, перевод истории разместил TJ.



Ибрагим Диалло

К моменту увольнения разработчик восемь месяцев работал в крупной компании, название которой он не уточнил. По словам Диалло, он работал добросовестно и получал похвалы от начальства, пока однажды утром ему не пришло необычное сообщение:

«Было 7 утра, когда зазвонил телефон. Вместо будильника меня разбудила моя рекрутер. Было слишком рано для телефонных звонков или для того, чтобы быть застигнутым врасплох, поэтому я не ответил. Я пошел в душ и приготовился ко дню. На работе я послушал запись автоответчика, которую она мне оставила: „Боже мой, ты в порядке?!“»

Мужчина решил, что его с кем-то перепутали, ведь в компании работает несколько его полных тезок. Однако на этом странности не закончились: Диалло не смог попасть на работу, так как его «проходка» оказалась недействительна. Тогда разработчик посмотрел на охранника, который пожал плечами, посмеялся и пропустил его через турникеты вручную.

Диалло все-таки позвонил рекрутеру, чтобы разобраться в ситуации. Девушка рассказала ему, что получила электронное письмо о нем и переспросила, все ли с ним в порядке. Рекрутер пообещала уточнить детали у своего менеджера и перезвонить, но так и не сделала этого. Диалло сам обратился к руководителю, чтобы узнать, нет ли к нему каких-то вопросов, но ему ответили, что все в порядке.

На следующий день, когда разработчик как обычно приехал в офис на машине, он не смог припарковаться — его ключ-карта снова оказалась недействительна. За ним стояла очередь из машин, поэтому ему пришлось отъехать и снова дождаться охранника.

Ситуация со входом в офис также повторилась, Диалло не выдержал и решил поменять свой ключ-карту. Он встретился с начальницей, которая пообещала сделать новый пропуск, а пока ему посоветовали пользоваться временным бейджем, который необходимо каждый день получать заново, потому что срок его действия истекает в 7 вечера.

Спустя несколько часов разработчик столкнулся с новой проблемой — его стали лишать доступа к рабочим программам. Он несколько часов работал, а затем вошел в Windows, чтобы пометить свою задачу завершенной в Jira (система управления проектами — Прим. ред.). Однако мужчину выкинуло из системы, и он не смог попасть в нее по своим обычным логину и паролю.





Диалло обратился к коллеге, чтобы посмотреть, что стало с его задачей. Он с удивлением обнаружил, что она неактивна, а его имя вычеркнуто из системы. После этого разработчику в панике позвонила менеджер и снова спросила, все ли с ним в порядке: она объяснила, что получила письмо об увольнении Диалло. Девушка была очень удивлена, так как к этому не было никаких предпосылок.

Начальство не понимало, почему профиль Диалло в Jira деактивировался: в этом поручили разобраться команде техподдержки. На рабочем месте разработчика ждало «огромное и пугающее сообщение» об ошибке на экране компьютера, но он смог обойти систему и доработать остаток дня.

На следующий день Диалло поехал на работу уже на Uber, потому что не хотел вновь столкнуться с проблемой на парковке. Однако его ждала новая напасть: теперь охранник не смог сделать ему временный пропуск, потому что в системе разработчик значился как уволенный. Его начальнице пришлось лично спускаться, чтобы проводить мужчину до работы.

Когда Диалло уже был в здании, его рекрутер прислала сообщение с просьбой не приходить на работу, так как получила письмо, что пропуск аннулирован из-за увольнения. Тогда в ситуации попыталась разобраться директор компании:

«Директор посмеялась. Она подняла руку, разблокировала телефон и набрала номер кого-то из поддержки. Используя свое могущество и должность, она приказала немедленно вернуть все к нормальному состоянию. Она заверила меня, что все будет нормально уже к концу дня и попросила вернуться к работе».

Диалло уже собирался покинуть офис, когда директор фирмы увидела e-mail сообщение, в котором было написано о расторжении контракта с разработчиком в марте 2017 года, хотя его контракт истекал только в конце декабря.

На следующий день разработчик был заблокирован уже во всех офисных системах, кроме Linux. Первую половину дня он провел, документируя всю свою работу, а после обеда над его столом возникли две фигуры.

Одна из них была ему знакома — это был охранник Хосе, а другим оказался его друг. Они объяснили, что получили письмо о том, что разработчика надо выпроводить из офиса и дали ему время собрать вещи:

«Охранники получили угрожающее письмо с указанием вывести меня из здания и просто делали свою работу. Директор была в ярости, она прокричала: „Кто, черт подери, отправляет эти письма?“»

Следующие три недели Диалло получал все новые письма о своем деле. Он мог наблюдать, как система снова отдает более серьезные и угрожающие приказы, решающие его судьбу: отключите это, отключите то, лишите доступа, выпроводите из помещения.

«Меня уволили. Мой начальник ничего не смог сделать. Мой директор ничего не смог сделать. Они были бессильны, когда я собирал вещи и выходил из здания», — рассказал Ибрагим.

Однажды утром Диалло позвонила его рекрутер и сообщила, что он может вернуться на работу. Разгадка оказалась банальной: сначала разработчик работал в технологической компании, которую затем приобрела крупная корпорация. Его трехлетний контракт должны были перезаключить, но прошлого менеджера уволили сразу после перехода. Сотрудник должен был отрабатывать оставшееся время на дому, но, видимо, забыл об этом.

Тогда автоматическая система решила, что Диалло больше не является работником компании и запустила цепочку многодневных задач, каждая из которых вызывала следующую: процесс невозможно было остановить. Решить проблему удалось только перезаключив договор и настроив все офисные системы заново.

«То, что я называл рабочей безопасностью, было иллюзией. Автоматизация может быть полезна для компании, но она требует возможности человеческого вмешательства, если машина совершила ошибку. Я пропустил три недели оплачиваемой работы, потому что никто не мог остановить ее», — написал Ибрагим Диалло.

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