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Оздоровительная кампания на контроле

21.06.2018 — Разное | Прамень  
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25 и 27 июня с 09.00 до 18.00 на горячую линию по телефонам – (8-017) 284-09-06 и 284-06-96, все желающие могут обратиться за разрешением проблем, связанных с детским оздоровлением, а также высказать свои замечания по состоянию и содержанию оздоровительных лагерей и их материально-технической базы, условиям проживания, питанию и детскому досугу, укомплектованности педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом, предложения по улучшению отдыха детей в летнее время.

С началом долгожданных для детей школьных каникул родителям прибавилось забот по поводу того, чем занять их в летнее время и как с пользой организовать досуг.

Безусловно, что лучшим решением является организация отдыха детей, где они бы могли не только оздоравливаться, но и развиваться, воспитываться и больше общаться между собой.

Поэтому одни родители уже отдали предпочтение детским лагерям, другие еще выбирают.

В Минской области в летнем периоде планируется оздоровить 55 475 детей, или 37,6% от общего количества учащихся, из них 23 105 детей в лагерях с круглосуточным пребыванием и 32 370 учащихся — в лагерях с дневным пребыванием.

Предусмотрено функционирование 25 стационарных оздоровительных лагерей круглосуточного пребывания с проведением преимущественно не менее трех смен на 3,8 тысячи мест, из которых 19 находятся в коммунальной собственности и шесть на балансе организаций и предприятий и организаций.

В Воложинском, Копыльском, Логойском, Мядельском, Смолевичском и Узденском районах, где нет собственных баз для загородного круглосуточного оздоровления детей, этот вопрос решается путем организации лагерей на арендованных базах, приобретением путевок в стационарные лагеря других районов.

Свыше 7,9 тысячи детей получат оздоровление в пользующихся спросом 266 круглосуточных профильных лагерях сроком пребывания не менее 9 дней (палаточные, спортивно-оздоровительные и оборонно-спортивные, лагеря труда и отдыха, туристско-краеведческие, эколого-биологические, художественные и другие).

Для оздоровления льготной категории детей предусмотрено удешевление стоимости путевок за счет средств республиканского и местных бюджетов, профсоюзных средств. Бесплатными путевками обеспечиваются дети-сироты и дети-инвалиды школьного возраста.

Чтобы создать комфортные условия для отдыха детей и подготовить оздоровительные лагеря к летнему сезону, улучшить их состояние, потрачены значительные финансовые средства, в том числе бюджетные. Задействованы возможности открытия таких лагерей на арендных условиях, на базе санаториев и военных частей и других соответствующих объектах. Особое внимание уделено организации сбалансированного питания и безопасности детей.

На протяжении летнего периода Комитетом государственного контроля Минской области будет осуществляться контроль за соблюдением законодательства при осуществлении детского оздоровления и отдыха.

Управление контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Минской области

 
 
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25 и 27 июня с 09.00 до 18.00 на горячую линию по телефонам – (8-017) 284-09-06 и 284-06-96, все желающие могут обратиться за разрешением проблем, связанных с детским оздоровлением, а...
 
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