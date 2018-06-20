

Лучшие тарифы на переводы в Грузию от Белорусского народного банка

С 01 июня 2018 года банковский перевод в Грузию с БНБ-Банком можно совершить всего за 10 USD/EUR, если платеж в пользу АО «Банк Грузии» или клиентов АО «Банк Грузии». Для платежей, осуществляемых в пользу иных грузинских банков или их клиентов, плата составит 15 USD/EUR. Тарифы фиксированные, без привязки к сумме платежа, дополнительных комиссий и едины для частных и корпоративных клиентов.

На фоне сближения Грузии и Беларуси мы видим потенциал и перспективы развития торговых отношений двух стран, – отмечает генеральный директор БНБ-Банка Константин Церетели. – Наш опыт, поддержка со стороны Банка Грузии, главного акционера БНБ-Банка, позволяют предложить рынку эксклюзивные условия для проведения расчетов с грузинскими банками и их клиентами. Совершение международных переводов в Грузию с БНБ-Банком – это быстрое зачисление денежных средств, прозрачность при совершении операций, исключительно комфортные тарифы и, как следствие, экономическая выгода. При этом надежность исполнения платежей гарантируется инфраструктурой Банка Грузии – крупнейшего высокотехнологичного игрока сектора финансовых услуг в своей стране. Более того, мы работаем над тем, чтобы установить специальные тарифы для платежей из Грузии в Республику Беларусь.

Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия, имеющий разносторонний опыт управления как в государственной сфере, так и в коммерческих проектах, оценил инициативу Белорусского народного банка:

– Приятно сознавать, что на фоне активно развивающихся экономических взаимоотношений Грузии и Беларуси есть финансовый институт, готовый уделять особое внимание платежам между юридическими и физическими лицами двух наших стран. Предусмотрев специальные тарифы на банковские переводы в Грузию, БНБ-Банк, с одной стороны, демонстрирует намерение поддерживать и развивать определенные сегменты белорусского предпринимательства и создает условия для возможного роста товарооборота между государствами. С другой стороны, экономически привлекательные тарифы для физических лиц могут внести свой вклад в углубление частных контактов, сближение двух народов, а также в развитие туристического потенциала.

Тесное сотрудничество БНБ-Банка с международными и национальными финансовыми организациями закрепляет за банком статус надежного делового партнера, с которым охотно сотрудничают и которому доверяют. Белорусский народный банк продолжит задействовать свой партнерский потенциал для реализации интересных и востребованных банковских продуктов и услуг.

О Белорусском народном банке:

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» ( ОАО «БНБ-Банк» ) основано в 1992 году. Головной офис банка находится в Минске на пр-те Независимости, 87а. Шестнадцать центров банковских услуг БНБ-Банка расположены во всех областных городах Беларуси. Основной акционер – АО «Банк Грузии» (99.98%). БНБ-Банк оказывает широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам . Содействие развитию среднего и малого предпринимательства – основная стратегическая задача банка.

О Банке Грузии:

Акционерное общество «Банк Грузии» (АО «Банк Грузии») – ведущий грузинский банк с долей рынка 36,2% по активам, 33,3% по размеру кредитного портфеля и 35,4% по объему привлеченных от клиентов средств на 31.03.2018. Банк Грузии предлагает полный перечень розничных и корпоративных банковских услуг, услуги по управлению инвестициями. Акции холдинговой компании банка торгуются на премиальном сегменте Лондонской фондовой биржи под тикером BGEO (LON).