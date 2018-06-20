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"Россия может установить границу в течение дня, Беларуси потребуется пару лет"

21.06.2018 11:11 — Разное | Партизан  
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Но России невыгодна полноценная граница с Беларусью. Почему? "Белорусскому партизану" объяснил эксперт по границе Леонид Спаткай.

"Россия может установить границу в течение дня, Беларуси потребуется пару лет"
Граница остается одной из самых болезненных точек в отношениях Беларуси и России. За последние две недели Лукашенко уже дважды поднимал вопрос о белорусско-российской границе. И неоднократно говорил об этом ранее.

1 июня, посещая погранзаставу "Дивин" в Кобринском районе, он жестко высказался относительно  российской политики на границе.

"Но нам нельзя уподобиться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. 

Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе, - подчеркнул Лукашенко. - Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться... А границы - это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их (российской стороны) право, это их дело". 

И добавил: "Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру".

"...мы продвинулись в союзе дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время разберемся с этой проблемой", - отметил Лукашенко 19 июня на заседании Высшего госсовета "союзного государства" в Минске.

Хроника закрывающейся границы

В отношении госграницы Беларуси с Россией действует правовой статус, установленный Постановлением ВС Беларуси  №2379 от 11 июня 1993 года.

21 февраля 1995 года Беларусь и Россия заключили Договор о совместных усилиях в охране Государственной границы Беларуси, который вступил в силу 11 мая 1995 года. По договору, охрана Государственной границы Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей осуществляется органами пограничной службы Беларуси (ОПС) в сотрудничестве с органами пограничной службы ФСБ России (ОПС ФСБ). 

Также Беларусь и Россия взяли на себя взаимные обязательства обеспечивать интересы друг друга на своих внешних границах. Таким образом, ОПС фактически осуществляют охрану Государственной границы России с Беларусью путем охраны государственной границы Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а ОПС ФСБ – охрану государственной границы Беларуси с Россией путем охраны госграницы России с сопредельными странами. 

Но ни одно подразделение пограничных войск и ОПС никогда не выступало на охрану государственной границы Беларуси с Россией, вопросы о ее делимитации и демаркации не поднимались, а единственный пограничный столб, установленный у пункта пропуска «Редьки», был торжественно-ритуально выкопан Лукашенко и премьер-министром России Черномырдиным 25 мая 1995 года. 

Не выступали на охрану государственной границы Беларуси и России подразделения пограничных войск и ОПС Беларуси. А вот в России уже 3 ноября 1995 года, менее чем через полгода после вступления в силу Договора о совместных усилиях в охране государственной границы Беларуси, для «оперативного прикрытия» участка государственной границы России с Беларусью был сформирован пограничный отряд с центром в Смоленске, а 30 октября 1999 года на базе Отдельного контрольно-пропускного пункта «Брянск» был сформирован Брянский пограничный отряд - оба отряда вошли в состав Западного регионального управления ФПС России.

В 2003 году Федеральная пограничная служба РФ была реформирована и включена в состав ФСБ, Смоленский пограничный отряд был преобразован в пограничное управление ФСБ России по Смоленской области (Смоленское ПУ ФСБ), Брянский пограничный отряд – в пограничное управление ФСБ России по Брянской области (Брянское ПУ ФСБ). 

Пограничные комендатуры прикрытия Смоленского ПУ ФСБ дислоцируются в городах, расположенных вдоль Государственной границы с Беларусью: Невеле Псковской области, Велиже, Рудне и Рославле Смоленской области и Унече Брянской области, в приграничных с Беларусью населенных пунктах дислоцируются и подразделения Брянского ПУ ФСБ.

Кроме того, «оперативное прикрытие» участка государственной границы России с Беларусью, примыкающей к Невельскому, Усвятскому и Себежскому району Псковской области осуществляют подразделения ПУ ФСБ России по Псковской области.

Пограничные отряды, сейчас ПУ ФСБ, во время торговых войн периодически выставляли на дорогах из Беларуси контрольные пункты и посты, к несению службы на которых привлекались не только военнослужащие-пограничники, но и сотрудники таможенных органов и органов внутренних дел, а также военнослужащие Вооруженных Сил, например, морские пехотинцы Северного Флота.

В ходе нефтегазовой войны 2007 года Россия выставила пограничные посты на всех дорогах из Беларуси в Россию. После заявления Лукашенко о намерении продолжить переговоры с Россией о взимании 3,5 млрд. долл. за аренду земли под российскими нефте- и газотрубопроводами, власти РФ заявили о необходимости усиления пограничного контроля на всем протяжении государственной границы России с Беларусью. 

Уже тогда, в 2007 году, Россия начала «затыкать» свою «дырявую» границу с Беларусью, выставив около 20 таможенных постов.

Но закончилась нефтегазовая война, и на протяжении последующих 6 лет необходимости «оперативного прикрытия» государственной границы России с Беларусью у российских властей не возникало. Однако с 2013 года на всех автомобильных переходах границы Беларуси с Россией вновь появились российские посты, на которых производился и выборочный таможенный контроль. 

С начала февраля 2014 года на въезде в Россию российские военные стали проверять автобусы и автомобили с белорусскими регистрационными номерными знаками, позже и на платформах российских приграничных железнодорожный станций, где останавливались пригородные электрички из Беларуси, появились российские пограничники, также осуществлявшие проверку документов.

Введение въездного паспортного контроля стало реакцией России на иной подход Беларуси к ситуации в Украине, а также на отсутствие у Беларуси визового режима с рядом стран (например, с Грузией).

С осени 2016 года иностранных граждан стали пускать из Беларуси в Россию только через международные пункты пропуска даже при наличии российской визы. 

Три приказа об установлении пограничной зоны на территории Псковской, Смоленской и Брянской областей директор ФСБ Александр Бортников подписал 29 декабря 2016 года. Кроме того, Россия в одностороннем, без согласования с Минском, порядке тоже ввела безвизовый режим при въезде во Владивосток и Санкт-Петербург. 

9 января 2017 года Лукашенко подписал указ о безвизе с 80 странами.

С 1 октября 2017 года Россия вврдит на своей стороне специальные пропуска, жестко регламентирующие пребывание в пятикилометровой пограничной зоне граждан третьих стран. 

В конце 2017 года директор ФСБ своим приказом ввел пограничный режим на белорусско-российской границе. В Москве свое решение объяснили тем, что Беларусь имеет безвизовый режим с некоторыми странами, например, с Грузией, или с Украиной, с которой РФ находится в состоянии войны. Второй мотив – из-за антироссийских санкций в Россию идет большой поток контрабандных товаров.

"Беларуси на закрытие границы понадобятся годы"

Эксперт по охране границы Леонид Спаткай (на фото) отмечает три проблемы, которые сегодня существуют на белорусско-российской границе: наркотрафик, контрабанда алкоголя и нелегальная миграция. 



- Через белорусско-российскую границу идет большой поток контрабанды. Но не столько из Беларуси в Россию, сколько из России в Беларусь. Если из Беларуси на восток идут «белорусские» креветки или рыба, то из России к нам – контрабандный и контрафактный алкоголь, контрафактные сигареты белорусских марок, которые производятся в РФ и затем переправляются в Евросоюз. А большой поток нелегальной миграции из третьих стран (например, из Бангладеша, Вьетнама) сначала оседает на бескрайних просторах России, а затем через территорию Беларуси прорывается на Запад. А Беларусь не может депортировать нелегалов обратно в Россию: нет нормативно-правовой базы, по которому беженцев могли бы вернуть в страну пребывания, - отмечает эксперт.

Более того, "Беларусь из-за открытой границы с Россией несет определенные экономические убытки", например, из-за потока российского контрафактного и контрабандного алкоголя. По оценке бывшего министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, объем нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимой в Беларусь из России,составляет 95%; в 2016 году объем нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции из России составил почти 1 млн литров, в результате чего бюджет Беларуси недополучил около 44 млн руб. 

Кроме того, россияне массово скупают скот в приграничных районах Беларуси. Сложившаяся практика наносит "серьезные убытки" белорусским предприятиям, например, Оршанскому мясокомбинату, чьи мощности не загружены в силу продажи скота российским скупщикам.

"Именно из-за открытой границы с Россией Беларусь имеет проблемы как на своих границах (наркотрафик, нелегалы, табачная контрабанда), так и внутри страны (нелегалы, контрафактный алкоголь, вывоз металла и убойных животных, отток рабочей силы из приграничных регионов, возможность проникновения террористов)", - подчеркнул Леонид Спаткай.

При этом Россия может "закрыть"границу в течение дня, в то время как Беларуси на это понадобится минимум пару лет, отмечает эксперт.

"У россиян все готово, чтобы границу закрыть, вплоть до заградсистем. Россия действует по принципу "чернильницы-невыливачки": мы вам сбрасываем все ненужное, от вас принимаем только то, что нам нужно. В ином решении пограничной проблемы Россия не заинтересована. Еще в 2015-2016 годах я отмечал, что установление границы с Россией - это наша проблема, она её может установить в течение дня, а нам потребуется пару лет минимум", - подчеркнул Леонид Спаткай.

 
Теги: Минск
 
 
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Но России невыгодна полноценная граница с Беларусью. Почему? "Белорусскому партизану" объяснил эксперт по границе Леонид Спаткай.
 
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