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Лукашенко принимает во Дворце независимости еврокомиссара Хана
21 июня во Дворце независимости проходят переговоры Александра Лукашенко с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.
В начале встречи с Йоханнесом Ханом Лукашенко заявил, что высоко оценивает роль еврокомиссара в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза, передает
В своб очередь еврочиновник
Йоханнес Хан посещает Беларусь 21-22 июня. Целью его визита является участие в десятой сессии неформального диалога министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий стран "Восточного партнерства".
Напомним, это уже второй приезд еврокомиссара Хана в Минск в этом году и его вторая встреча с Лукашенко. Ранее еврочиновник приезжал в Беларусь в январе 2018 года.
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21 июня во Дворце независимости проходят переговоры Александра Лукашенко с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС...
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