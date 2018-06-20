ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожаловался директору, что МАЗ "жрет" топливо, оказался должен 1,7 тысячи BYN за перерасход солярки

21.06.2018 11:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY
«На работе сын был на хорошем счету, кто ж знал, что через пару лет он с предприятием судиться будет...» — начинает свой рассказ AUTO.TUT.BY Галина Григорьевна, мать Сергея Воробьева.

Несколько лет он работал дальнобойщиком в компании «Металлургтранс». В 2015 году мужчине доверили новый тягач МАЗ, но водитель заметил, что грузовик потребляет много топлива. — О проблеме сын сообщал начальству, но ему всегда говорили — «работай», а сейчас через суд хотят взыскать деньги за пережог дизеля«.


«Все думали, что дело в скорости, но на тягаче стояло устройство, которое не давало превышать»

Житель Жлобина Сергей Воробьев в 2014 году устроился водителем-международником на транспортное предприятие «Металлургтранс», входящее в холдинг «Белорусская металлургическая компания».

— Сын с 19 лет за рулем, водительский опыт у него большой. На «Металлургтрансе» его ценили, он был на хорошем счету. В 2015 году предприятие купило 50 новых тягачей МАЗ с мерседесовским двигателем. Новые машины доверили хорошим работникам, в том числе Сергею, — вспоминает предысторию мама Сергея.

Однако уже с первых рейсов водители стали замечать, что новые МАЗы потребляют слишком много топлива — в установленные нормы дальнобойщики не вписывались. Об этом люди устно сообщали своему руководству: директору, главному инженеру, механику.

— Директор говорил тогда: «Вы работайте, ребята, не ваша забота пережог». Вот все и работали. Руководство думало, что водители превышают скорость на грузовиках, поэтому и расход топлива большой. Но Сергей не гнал на машине, ездил как положено. А потом на предприятие приезжал специалист завода МАЗ, который сказал, что на их машинах стоит какое-то устройство, которое не даст ехать тягачу на большой скорости. Значит, дело точно не в превышении скоростного режима.

Но Сергей Воробьев все же настоял, чтобы на его машине провели контрольный замер расхода топлива: для этого тягач с полуприцепом поехал по маршруту Жлобин — Светлогорск — Жлобин.

Пожаловался директору, что МАЗ "жрет" топливо, оказался должен 1,7 тысячи BYN за перерасход солярки

Скриншот переписки Сергея Воробьева с руководством предприятия

— Расход топлива тогда получился 28,8 литра на 100 км, при этом машина ехала по хорошей дороге. А действовала у них норма с повышающим коэффициентом — 24,94 литра на 100 км, при установленной линейной норме 22,5. Тогда был составлен акт, но сам документ мой сын не видел. Потом проводились рабочие собрания, какие-то испытания.

На предприятие выезжали специалисты завода МАЗ, сам Сергей Воробьев на новом МАЗ был на головной станции Mercedes в Штутгарте, где проверяли исправность двигателя. В Штутгарте сказали, что машина исправна, но водителю результатов на бумаге никто не показал.

— Но перерасход топлива все равно был, и не только на тех новых машинах, на которых работал Сергей. Об этом сын узнал из акта, составленного в декабре 2015 года на предприятии: в нем было 22 фамилии водителей, у которых был пережог топлива.

И хоть с водителей денег за перерасход топлива тогда никто не требовал, некоторые из них, в том числе и Сергей Воробьев, беспокоились, «как бы чего потом не вышло».

— У некоторых водителей пережоги были огромные — больше 2 тонн! Сын писал служебные записки, жалобы во все инстанции, просил помочь разобраться, даже пошел в прокуратуру: рассказал о случившемся и спросил, как быть. Но ничего не менялось.

Пожаловался директору, что МАЗ "жрет" топливо, оказался должен 1,7 тысячи BYN за перерасход солярки


Пожаловался директору, что МАЗ "жрет" топливо, оказался должен 1,7 тысячи BYN за перерасход солярки


Пожаловался директору, что МАЗ "жрет" топливо, оказался должен 1,7 тысячи BYN за перерасход солярки


Пожаловался директору, что МАЗ "жрет" топливо, оказался должен 1,7 тысячи BYN за перерасход солярки

А в 2016 году некоторых водителей за перерасход топлива решили наказать. Например, Воробьеву понизили водительский класс — со второго на третий, также он должен был выплатить 65 рублей за пережог топлива.

— Сын был не согласен с наказанием, даже подавал протест в комиссию по трудовым спорам, но решение руководства оставили в силе.

В феврале 2017 года Сергей Воробьев с предприятия уволился — закончился срок трудового контракта. А через несколько месяцев он получил досудебное предложение, в котором сообщалось, что он допустил недостачу дизельного топлива на сумму 1746 рублей, деньги предлагалось внести в кассу предприятия.

Пожаловался директору, что МАЗ "жрет" топливо, оказался должен 1,7 тысячи BYN за перерасход солярки

— Странно, что при увольнении с Сергеем не произвели полный расчет, а про недостачу нам сообщили лишь спустя несколько месяцев... Платить деньги сын не собирался: он ничего не нарушал. Предприятие подало на него в суд. На первые заседания ходил он сам, а потом ему нужно было уезжать в рейсы на новой работе, поэтому все судебные разбирательства веду я от его имени, — пояснила Галина Григорьевна.

Женщина говорит, что иски от «Металлургтранс» были поданы не только на Сергея, но и на других водителей. Были дальнобойщики, которые продолжали работать на предприятии, но им тоже предложили оплатить недостачу, и они сделали это.

— Кто знает, почему они не оспаривали... Может, у них не было служебных записок, которые, в отличие от них, писал Сергей, других документов. Наверняка, кто-то предпочел из-за предпенсионного возраста заплатить деньги и тихонько дорабатывать, — предполагает женщина.

Первые четыре заседания по иску «Металлургтранс» к Сергею Воробьеву состоялись в Жлобине. Суд определил, что водитель с учетом его материального и семейного положения должен погасить ущерб предприятию в размере 900 рублей.

— Нам объявили, что повышенный расход топлива, о котором заявлял Сергей, документально не подтвержден. А написание сыном служебных записок и СМС о наличии пережога топлива не говорит, что в образовавшейся недостаче Сергей не виноват.

Гомельский суд оставил решение суда Жлобина в силе, после чего ответчик направил протест в Верховный суд.

— Верховный суд отправил дело обратно в районный суд — на дорассмотрение. Ну а те рассмотрели так, что нам можно смеяться сквозь слезы: по новому определению Сергей должен выплатить «Металлургтрансу» уже 1739 рублей 11 копеек!

Несмотря на то, что решение суда снова было принято не в их пользу, Сергей Воробьев сдаваться не собирается: планирует подать кассационную жалобу в суд Гомеля, а потом, если придется, — в Верховный суд.

Пожаловался директору, что МАЗ "жрет" топливо, оказался должен 1,7 тысячи BYN за перерасход солярки

Фото: Reuters


«Пережог топлива был, но не такой, как говорят водители»

— Действительно, 21 из 50 приобретенных МАЗов были с повышенным расходом топлива — это подтвердилось показаниями, снятыми с электронного блока управления двигателем. Но как показала проверка, пережог был не в таких объемах, как заявляли наши работники. Все перерасходы топлива пошли за счет прибыли предприятия. Но мы провели огромную работу, чтобы привести проблемные авто в соответствие с техническими нормами, ни одно заявление водителей не осталось без проверки, — прокомментировал директор УП «Металлургтранс» Сергей Фисюк.

По заверению директора, на «Металлургтранс» приезжали представители завода МАЗ, все проблемные машины направлялись на фирменный сервисный центр, а также в автомобильный дом «Энергия», который является официальным представителем завода Mercedes.

— Сергей Воробьев на рабочем МАЗе и сам был в Штутгарте, в головном сервисе Mercedes. Оттуда нам выдали заключение, что авто полностью соответствует техническим характеристикам, никаких проблем нет. По заявлению этого водителя разбирались и на технической комиссии. Также около десяти водителей убеждали меня, что надо увеличивать расходы топлива. Мы пригласили специалистов из БелНИИТ «Транстехника», они провели контрольные замеры и выдали заключение: нормы расхода увеличивать нет необходимости.

Директор убежден: в том, что произошла недостача топлива, — недосмотр со стороны Воробьева и других водителей. Кроме того, есть дальнобойщики, которые согласились с тем, что они сами допустили пережог топлива: они возместили недостачу и продолжают работать на предприятии и сегодня.

— Я у них спрашивал, почему, мол, была недостача, как же вы так умудрились? А они честно признались — «недосмотрели»...

Сергей Фисюк отметил, что в 2016 году по заявлениям граждан их предприятие проверяли многие контролирующие структуры: комитет госконтроля, ОБЭП, департамент финансовых расследований, Администрация президента.

— Проверяли все вопросы деятельности нашего предприятия, не только расход топлива. Нарушений не обнаружили, все у нас нормально.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Воробьев в 2014 году устроился водителем-международником на транспортное предприятие "Металлургтранс".
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламент Великобритании утвердил законопроект о «Брексите». Слово за Королевой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика