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"И с 1 января 2021 года объявить Александрию столицей Беларуси"

21.06.2018 11:37 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: TUT.BY
Александр Лукашенко продлил «год малой родины» на три года. Байнет воспринял новый указ без энтузиазма.

В соответствии с новым указом главы государства в Беларуси период с 2018-го по 2020-й пройдет под знаком «Года малой родины».

Документ принят «в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия».

Белорусские интернет-пользователи, которые оставили на дискуссионной площадке talks.by более сотни комментариев по теме, в основном были настроены пессимистично.

«Малая родина держись!», – иронизируют одни комментаторы.

«Понятно, всех чиновников, осужденных за коррупцию, до 2020 года освободят и отправят на малую родину», – отвечают другие.

«Слишком много уничтожено на селе, чтобы восстановить до 2020 года. Малая родина должна быть лишь составляющей частицей государственного проекта восстановления деревни в Беларуси».


«А тем временем население РБ уменьшилось почти на миллион человек. И это по официальной статистике. Реальные цифры, я думаю, будут ещё больше. Вот и весь результат малых родин и дожинок. Если цель этих всех мероприятий – депопуляция, то все становится на свои места».


«Бежит народ с малой родины. И не хочет о ней вспоминать. Только к родителям и на кладбище к предкам. Нет жизни нормальной на селе. Работы нет, инфраструктура никакая. Ничего не изменилось за последнее время».


«Этого мало, нужно всех вернуть опять на малую родину, чтобы к 2020 подняли регионы».


«... и с 1 января 2021 года объявить Александрию столицей Беларуси».


«Ну не знает наш президент, где и как еще можно развернуться, кроме деревни и сельского хозяйства. Даже большие деньги, возможности и дорогие швейцарские часы оказались не способны поменять мышление».


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Александр Лукашенко продлил "год малой родины" на три года. Байнет воспринял новый указ без энтузиазма.
 
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