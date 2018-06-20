ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самая красивая российская фанатка оказалась порнозвездой

21.06.2018 11:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Соцсети
Вполне сексапильная блондинка с футбольных трибун вновь оказалась в центре внимания СМИ. Вновь потому, что девушку уже разоблачали, когда проходил чемпионат Европы 2016 года. Мы решили собрать информацию об этой красотке, чтобы уже расставить все точки над i.

Блондинка, которой посвящена эта подборка, не скрывает, чем она занимается. Её яркая внешность и довольно откровенные наряды во второй раз привлекают внимание СМИ с одним и тем же заходом: красавица оказалась порнозвездой. С точки зрения пиара это довольно эффективный способ привлечь внимание, а вот с потребительской позиции — стоит всё-таки понимать, кто за этим стоит.

Итак, знакомимся, это Наталья Немчинова, ей 28 лет, живёт в Москве. Впрочем, имя её часто меняется и, кажется, она уже и сама забыла, кто по паспорту

Иногда блондинка представляется Натали Андреевой, а иногда Annabell или Delilah G, или Danica A. Внимание! Если будете гуглить все эти псевдонимы — уберите детей от экрана и не делайте этого на работе.

Самая красивая российская фанатка оказалась порнозвездой

Фото: © vk.com/female_model

Да, девушка, действительно является довольно опытной порномоделью.
Самая красивая российская фанатка оказалась порнозвездой

Её заметили ещё на ЧЕ-2016. Девушка привлекла к себе внимание СМИ как самая сексуальная болельщица из России

Самая красивая российская фанатка оказалась порнозвездой

Фото: Соцсети

И почти сразу разоблачили. Оказалось, что Наташа не просто снималась голой, но и имеет за плечами опыт работы в жёстком порно и посещает тусовки свингеров.

Что ж, вот, пожалуй, и всё. Всё, что известно об этой девушке.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вполне сексапильная блондинка с футбольных трибун вновь оказалась в центре внимания СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика