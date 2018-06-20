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Самая красивая российская фанатка оказалась порнозвездой
Фото: Соцсети
Блондинка, которой посвящена эта подборка, не скрывает, чем она занимается. Её яркая внешность и довольно откровенные наряды во второй раз привлекают внимание СМИ с одним и тем же заходом: красавица оказалась порнозвездой. С точки зрения пиара это довольно эффективный способ привлечь внимание, а вот с потребительской позиции — стоит всё-таки понимать, кто за этим стоит.
Итак, знакомимся, это Наталья Немчинова, ей 28 лет, живёт в Москве. Впрочем, имя её часто меняется и, кажется, она уже и сама забыла, кто по паспорту
Иногда блондинка представляется Натали Андреевой, а иногда Annabell или Delilah G, или Danica A. Внимание! Если будете гуглить все эти псевдонимы — уберите детей от экрана и не делайте этого на работе.
Фото: © vk.com/female_model
Да, девушка, действительно является довольно опытной порномоделью.
Её заметили ещё на ЧЕ-2016. Девушка привлекла к себе внимание СМИ как самая сексуальная болельщица из России
Фото: Соцсети
И почти сразу разоблачили. Оказалось, что Наташа не просто снималась голой, но и имеет за плечами опыт работы в жёстком порно и посещает тусовки свингеров.
Что ж, вот, пожалуй, и всё. Всё, что известно об этой девушке.
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Вполне сексапильная блондинка с футбольных трибун вновь оказалась в центре внимания СМИ.
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