Сечин назвал причины роста цен на бензин

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Рост цен на топливо

Первой причиной он назвал девальвацию рубля.— сказал он в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании.Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны.— подчеркнулТретья причина — непривлекательность переработки в стране: нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.— отметил он.В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности если компании нарушат обязательства о заморозке цен.