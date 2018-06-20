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Сечин назвал причины роста цен на бензин

21.06.2018 11:13 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
Глава "Роснефти" Игорь Сечин выделил три основных фактора, которые вызвали рост цен на топливо.

Первой причиной он назвал девальвацию рубля.

"Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует", — сказал он в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании.

Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны.

"А добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно", — подчеркнул Игорь Сечин.

Третья причина — непривлекательность переработки в стране: нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

"Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", — отметил он.


Рост цен на топливо

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.

В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности если компании нарушат обязательства о заморозке цен.

 
 
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин выделил три основных фактора, которые вызвали рост цен на топливо.
 
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