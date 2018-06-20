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Биржа: торги 21 июня начались довольно спокойно
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В четверг 21 июня в начале торгов на валютной бирже белорусский рубль укрепляется к евро и российскому рублю. Стоимость валютной корзины просела всего на 0,04%.
По данным banki24.by на 10:05:
Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0010 рубля до 2,0062 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро просел на 0,0020 рубля до 2,3177 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля подешевел на 0,0026 рубля до 3,1490 BYN/100RUB.
Нефть
За прошедшие сутки цена на нефть сорта БРЕНТ опустилась на 1,4 доллара до 74,12 долларов за баррель.
Россия
Торги на Московской бирже открылись ростом курсов доллара и евро. Так, курс доллара вырос на 25 копеек до 63,87 USD/RUB, а евро укрепился на 9 копеек до 73,70 USD/RUB.
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Колебания курсов основных валют незначительные.
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