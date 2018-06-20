Серхио Рамос: В Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади Месси

Капитан сборной Испании Серхио Рамос ответил на слова бывшего игрока сборной Аргентины и председателя правления брестского «Динамо» Диего Марадоны и сравнил его с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.



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На днях Марадона заявил в интервью TeleSur, что защитник сборной Уругвая и «Атлетико» Диего Годин более совершенный игрок: «Рамос крутой? Нет, крутой Годин. Он защищает вас, он посылает вас вперед, он забивает и делает вас чемпионами».

Испанец после игры ЧМ-2018 с Ираном (1:0) высказался о лучшем футболисте в истории Аргентины.

«В Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади лучшего аргентинского игрока в истории. Для меня это Лео Месси», — сказал Рамос в интервью Cadena SER.