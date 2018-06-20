Беларусь теряет российский рынок. О каком увеличении товарооборота говорил Путин?





В российско-белорусских экономических отношениях не стоит искать политику, Беларусь стремительно теряет конкурентоспособность везде, в том числе и на рынке главного союзника.

На заседании Высшего госсовета Союзного государства решить экономические споры не получилось, судя по скупым сообщениям официальных источников. Александр Лукашенко вдруг заявил, что это Россия увеличивает продовольственное присутствие на белорусском рынке, а не Беларусь на соседском. Владимир Путин рассмотрел перспективу увеличение товарооборота до 50 миллиардов в год, вместо 33-х в 2017 году. Решения «молочного конфликта» не получилось, видимо, переговоры продолжатся на уровне ведомств, пишет Thinktanks.by .

Россия, похоже, не намерена отходить от объявленного в апреле министром сельского хозяйства Александром Ткачевым предупреждения: «Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком».

Последние козыри выбивают из рук

«Россия довольно быстро наращивает объем собственного сельскохозяйственного производства. Местный производитель уже обошел Беларусь по предложению свинины, птицы, яиц, пока за нами еще остается говядина и молочные продукты, - сказал в интервью Thinktanks.by известный белорусский ученый-экономист Леонид Злотников. - Хотя если говорить о говядине, то мы ее практически себе в убыток производим. Со сливочным маслом — такая же ситуация. Пока прибыль продолжают приносить сыр и цельное молоко. Но суть всей этой ситуации в том, что когда-то принятая Россией программа развития сельского хозяйства с целью наполнения своего рынка своей продукцией начинает показывать результаты. Это самая успешная на данный момент отрасль в России — и столько белорусского молока там уже не нужно».

Вторая причина экономических трений, как считает экономист, это очевидный обход Беларусью российских санкций, «все мы знаем о белорусской форели, киви, устрицах на российском рынке». «Это, конечно, тоже сыграло свою роль. Путин не говорит ничего публично об этом, но мне кажется что он недоволен. То есть еще меньше остается оснований для резкого увеличения поставок на российский рынок белорусского продовольствия. А на других рынках мы еще более неконкурентоспособны», - считает Леонид Злотников.

Интерес в субсидиях

Зачем продолжать интеграционные проекты, если Минск все время говорит о препонах в работе на общем экономическом пространстве? «Лукашенко был заинтересован в общем рынке в первую очередь по причине дешевых российских энергоносителей. Россия оказывала очень большую помощь дотациями, которые, по моим прикидкам, составили с момента образования Таможенного союза в конце 1995 года не меньше 90 миллиардов долларов только через энергоносители, а ведь в 90-х годах были и другие каналы поступления российских субсидий. В 2015 году только разница между мировыми ценами на углеводороды и ценами для Беларуси дала нашему бюджету не менее 5 миллиардов долларов — это очень большая помощь. И в последние два года мы получили экспортные российские пошлины — это 1,5-2 миллиарда в год. Это была настоящая поддержка. Но у них идет повышение цен — по нефти и нефтепродуктам уже близко к общемировым, по газу пока остаются низкими, с постепенным ростом. Плюс постепенная отмена экспортных пошлин — российские субсидии неумолимо сокращаются», - подчеркивает Леонид Злотников.

Прогноз — потери за потерями

Предложение Путина об увеличении товарооборота было бы актуальным несколько лет назад, «тогда в России был хороший спрос на нашу сложную технику, сейчас все больше плуги и культиваторы покупают, а сложную закупают в Китае или собирают у себя на иностранных заводах». «Мы проиграли последнюю пятилетку на российском рынке. Тут даже дело не в каких-то политических причинах, страна теряет конкурентоспособность уже и там. А России в годы перед обострением отношений с западным миром все же удалось привлечь немало иностранных инвестиций, - сказал Леонид Злотников. - Кроме того, думаю, в Москве еще вызывают напряжение наши контакты с Китаем. Он и сам пытается прорваться на российский рынок, открыть там производства, а тут еще мы со своим стратегическим партнерством с Китаем — России это не нравится».

«Белорусская экономика идет к состоянию беспросветному. Не помогает уже ничего, в том числе очень неплохая конъюнктура на мировом рынке, сложившаяся пару лет тому. Внешний долг только вырос на 2,5 миллиарда в этот самый благоприятный период — то есть нам не удалось использовать ни один благоприятный фактор в свою пользу. Мы попадаем в очень тяжелую ситуацию — долги не уменьшаются, их вместе с процентами надо постоянно выплачивать, новые заимствования по традиции проедаются, население будет еще более настороженно относиться к экономической ситуации», - полагает Леонид Злотников.